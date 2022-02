ALASAN Man United Gagal Menang atas Southampton Menurut sang Legenda, Pemain Suka Berkeliaran

Salah satu aksi Luke Shaw pada laga Liga Inggris antara Manchester United dan Southampton di Stadion Old Trafford, Sabtu (12/2/2022).

TRIBUNJABAR.ID - Manchester United kembali menelan hasil tidak memuaskan.

Pada pekan ke-25 Liga Inggris 2021-2022, mereka ditahan tim tamu Southampton.

Salah satu legenda Man United, Paul Scholes, menilai salah satu penyebab Setan Merah gagal menang atas Southampton adalah para pemain tak mau mendengarkan instruksi Ralf Rangnick.

Pada laga di Stadion Old Trafford, Sabtu (12/2/2022) malam WIB, The Red Devils harus puas berbagi angka dengan The Saints 1-1.

Manchester United sempat unggul lebih dulu pada menit ke-21 lewat gol Jadon Sancho.

Akan tetapi, pada awal babak kedua, Man United keboboalan.

Gawang mereka dijebol oleh Che Adams pada menit ke-48.

Man United tidak bisa menambah gol pada sisa waktu sehingga mereka hanya mendapatkan satu poin dari laga ini.

Menurut Paul Scholes, ada faktor yang membuat Man United tidak bisa meraup poin penuh ketika menjamu Southampton.

Legenda Man United itu menyoroti masalah kedisiplinan.