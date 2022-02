PPNI Jabar Canangkan Satu Perawat di Satu Desa di Jabar Supaya Cepat Tangani Keluhan Kesehatan Warga

Laporan wartawan TribunJabar.id, Cipta Permana

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - DPW Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Jabar menggagas program Satu Perawat Satu Desa untuk penuhi kebutuhan perawat dan optimalisasi pelayanan kesehatan di masyarakat seiring meningkatnya kasus penularan covid-19.

Ketua DPW PPNI Jabar, Budiman, menuturkan, program Satu Perawat Satu Desa jadi solusi untuk Pemprov Jabar dalam memberdayakan para perawat berstatus honorer, seraya menanti keputusan penetapan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K).

"Kita di Jabar ini, jumlah perawat yang tercatat secara by name by adress ada sekitar 87 ribu perawat. Namun sebagian diantaranya masih berstatus honorer atau PPPK," ujarnya dalam konferensi pers di Kantor PPNI Provinsi Jabar, Sabtu (12/2/2022).

Ia menjelaskan, program Satu Perawat Satu Desa merupakan salah satu dari sejumlah program kerja DPW PPNI Jabar dalam mempercepat penanganan Covid -19 di Jabar.

Seperti misalnya, mengakselerasi vaksinasi covid-19, kampanye disiplin protokol kesehatan secara progresif hingga ke tingkatan dasawisma.

Serta, siap siaga tenaga keperawatan di setiap fasilitas kesehatan

"Perawat dalam program ini bukan perawat yang biasa kerja di Puskesmas atau fasilitas kesehatan lainnya, tapi khusus yang ditugaskan di desa, selain memberikan berbagai pelayanan kesehatan, tapi juga pembinaan dan edukasi kesehatan kepada masyarakat, yang tentu sebelumnya mereka akan dibekali dengan berbagai pelatihan," ucapnya

Menurutnya, program Satu Perawat Satu Desa tersebut, bisa bersinergi dengan program-program pelayanan kesehatan Pemprov Jabar.

Apalagi saat ini dibutuhkan tenaga kesehatan disetiap daerah untuk penanganan pandemi Covid-19 hingga ke level keluarga sebagai sarana edukasi menjaga kualitas kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.