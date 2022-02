Yamaha All New Nmax 155 Connected Tampil Segar Dengan Pilihan Warna Baru, Cek Harganya Berikut Ini

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - PT Yamaha Indonesia Motor Mfg. terus melakukan pembaruan pada jajaran skutik Maxi Yamaha dalam rangka mendukung kegiatan berkendara bagi sang penggunanya.

Sentuhan pembaruan tersebut tidak hanya menyasar pada segi desain, teknologi fitur, maupun performa mesin, namun juga melalui kehadiran warna-warna baru yang membuat tampilan motor menjadi semakin menarik.

Hal ini seperti yang dilakukan pada salah satu skutik premium di jajaran Maxi Yamaha, yaitu All New NMAX 155 yang kini hadir dengan pilihan warna baru pada Rabu, 2 februari 2022.

Warna baru tersebut meliputi Matte Green serta Metallic Red yang sebelumnya telah lebih dulu disematkan pada model XMAX 250.

Selain pilhan warna baru Matte Green dan Metallic Red, sentuhan penyegaran juga diberikan pada All New NMAX 155 varian Standard berwarna biru.

Tepatnya, pada bagian body cover samping di area kaki (cover boomerang). Jika sebelumnya kedua sisi cover tersebut bekelir hitam glossy, kini dibuat menjadi matte atau doff.

“Kebutuhan berkendara serta karakter konsumen yang beragam, mendorong Yamaha untuk terus berusaha memenuhi harapan dan ekspektasi para pecinta skutik premium melalui kehadiran warna-warna baru di jajaran skutik Maxi Yamaha. Selain memperkaya pilihan konsumen, warna Matte Green dan Metallic Red pada All New NMAX 155 juga memberikan nilai tambah dalam hal trend gaya hidup, karena kedua warna tersebut merupakan warna spesial yang dirancang khusus untuk meningkatkan kesan premium dan maskulin dalam meningkatkan kebanggaan ketika sedang berkendara,” ungkap Antonius Widiantoro, Manager Public Relation, YRA & Community PT Yamaha Indonesia Motor Mfg.

Untuk warna Matte Green yang tersedia pada seluruh varian All New NMAX 155 (Standard, Connected, Connected ABS), kesan premium dan fashionable semakin diperkuat melalui kombinasi warna hijau doff dan hitam yang tersemat pada body motor.

Demi menjaga kesan serta impresi mewah yang selama ini telah melekat pada All New NMAX, velg berkelir emas pun masih tetap dipertahankan.

Sementara itu untuk warna Mettalic Red yang hadir pada varian All New NMAX 155 Standard dan Connected (Std. Upgrade), warna merah berjenis glossy kini dipilih untuk menggantikan warna merah matte yang sebelumnya digunakan.

Tampilannya pun jadi terlihat lebih sporty dan maskulin sehingga cocok digunakan oleh pengendara aktif yang energik.

All New NMAX 155 saat ini ditawarkan dalam 3 varian, yaitu All New NMAX 155 Connected/ABS Version seharga Rp 35.035.000, All New NMAX 155 Connected Version (Std. Upgrade) seharga Rp 31.810.000 dan All New NMAX 155 Standard seharga Rp 30.560.000. Seluruh harga yang terlampir merupakan On The Road (OTR) Bandung dan sekitarnya.

Untuk informasi lebih lanjut terkait produk, kunjungi website resmi Yamaha Indonesia di https://www.yamaha-motor.co.id/