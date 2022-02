Orangtua Harus Berkomunikasi Dengan Baik dengan Anak, Ciptakanlah Kenangan Terbaik dengan Mereka

TRIBUNJABAR.ID,BANDUNG- Seminar Joyful Parenting digelar JD.ID di Bandung, belum lama ini diikuti sejumlah orangtua agar bisa belajar berkomunikasi dengan baik dengan anak.

Seminar itu juga menghadirkan praktisi biopsychology anak, Efnie Indrianie. Orangtua dituntut untuk bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak.

Setiap orangtua harus berupaya agar proses komunikasi tersebut jadi lebih menyenangkan, tepat sasaran, dengan selalu menanamkan nilai-nilai baik di dalam-nya.

Mengutip Barbara Johnson, “to be in your children's memories tomorrow, you have to be in their lives today”.

Seminar Joyful Parenting digelar JD.ID di Bandung, belum lama ini diikuti sejumlah orangtua agar bisa belajar berkomunikasi dengan baik dengan anak. (Istimewa)

Orangtua bertanggungjawab untuk terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam tumbuh dan kembang anak, untuk menciptakan memori/kenangan yang positif bagi anak di hari-hari mendatang, hingga masa dewasa.

Di sisi lain soal komunikasi yang baik dengan anak, orang tua juga berkewajiban memberi ruang bagi anak-anak mereka untuk bertumbuh dan berkembang.

Baca juga: Postingan Aurel-Azriel Curi Perhatian, Kompak Pasang Kutipan Kata Bijak tentang Orangtua dan Anak

Sehingga anak menemukan bakat dan minat yang sesuai dengan keinginan mereka.

Orangtua yang hadir pada seminar itu diperkenalkan platform belanja serba-ada, JD.ID.

Silviana Novita Wahyudi, Regional Expansion Coordinator JD.ID berharap para peserta dapat memperoleh kiat-kiat parenting yang berguna dalam hal perkembangan anak.

“Terima kasih untuk JD.ID yang sudah mengadakan acara ini, terlebih dengan mengundang Psikolog, Ibu Efnie Indrianie. Kami para Ibu perlu untuk terus belajar dan menambah wawasan ilmu kami mengenai dunia parenting," kata dia.

Hal senada dikatakan Dinar, selaku Founder dari Komunitas Productive Moms.

“Seminar “Joyful Parenting” ini buat saya pribadi adalah wadah informasi yang diperlukan oleh para Ibu, karena bisa bertemu dan saling bertukar cerita dengan banyak kawan seperjuangan, mendengarkan pengalaman para Ibu lain, yang bisa menjadi ilmu baru untuk saya.," katanya.

Lebih lanjut, JD.ID juga membagikan secara cuma-cuma voucher belanja di JD.ID untuk para Ibu berbelanja produk bayi, ditambah dengan voucher belanja di Mom N Jo.

Pada akhir seminar ini juga terdapat program mini doorprize berupa Food Chopper Mitochiba, yang berhasil dimenangkan Rinjani Serenata.