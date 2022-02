Masjid Syaikh Ajlin di Gaza Palestina Desain Ridwan Kamil Sudah 80 Persen, Begini Penampakannya

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Warga Gaza di Palestina merasa terharu dengan progres pembangunan Masjid Syaikh Ajlin desain Ridwan Kamil di Gaza, Palestina, sudah mencapai sekitar 80 persen.

Masjid ini berarsitektur kontemporer atau moderen.

Warga Palestina sudah menyaksikan bentuk masjid megah tiga lantai ini sejak peletakan batu pertama dilakukan oleh Aman Palestin Indonesia bersama Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Rabu (7/4/2021).

Lewat video akun instagram warga Gaza, @sheraze_aliya_gaza, terlihat bahwa progres pembangunan Masjid Syaikh Ajlin sudah memasuki tahap akhir. Kemajuan ini membuat Sheraze berterima kasih pada masyarakat Indonesia yang sudah mewujudkan pembangunan masjid tersebut dan Ridwan Kamil yang merancangnya.

"The work of the new Masjid is progressing well, it's a gift from Indonesia to Gaza. The architect is the governor of Java @ridwankamil, shukran to Indonesia" tulisnya di akun instagramnya Rabu (9/2/2022).

Baca juga: Ridwan Kamil Menangis Saat Pidato Pembangunan Kembali Masjid Syaikh Ajlin di Palestina

Sheraze Aliya Gaza sendiri adalah warga Gaza yang rajin mengabarkan berbagai peristiwa di Palestina lewat media sosial miliknya dan memiliki cukup banyak pengikut di Indonesia.

Postingannya tentang masjid rancangan dan desain Ridwan Kamil langsung disukai lebih dari 5 ribu orang dan direspon oleh pengikut dari Indonesia.

Keberadaan Masjid Syaikh Ajlin merupakan hal yang sangat berharga bagi warga Gaza, setelah masjid sebelumnya hancur karena serangan tentara Israel pada 2014 lalu.

Dirancang khusus Ridwan Kamil, desain masjid jatuh pada pilihan arsitektur masjid yang menggabungkan bentuk bangunan modern dan simbol nilai-nilai Islam usai diminta oleh pihak Aman Palestin Indonesia sejak menjabat Wali Kota Bandung.