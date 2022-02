Chord dan Lirik Lagu Curug Cinulang dan Lamunan, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Curug Cinulang dan chord lagu Lamunan yang bisa kamu mainkan untuk memainkan musik.

Lagu Curug Cinulang dan Lamunan adalah lagu Sunda yang populer dari Yayan Jatnika.

Jika kamu ingin menyanyikan lagu Sunda sambil bermain musik, lagu ini bisa menjadi pilihan.

Inilah chord dan lirik lagu Curug Cinulang.

Intro Am F G Am Am

Am F G Am

F Am E Am

Am F

di curug cinulang..

F Am

bulan bentang narembongan..

F Am

hawar-hawar aya tembang..

F Am

tembang asih tembang kadeudeuh duaan..

Am F

di curug cinulang..

F Am

anjeun ceurik balilihan..

F Am

numpang kana panghareupan..

F Am

cinta urang mugi asih papanjangan..

Reff

Am Am

kabaseuhan.. cai kaheman..

Am F Am

kaceretan.. ibun kamelang..

F Am

mengket pageuh geter rasa kahariwang..

F Am

hariwang cinta urang panungtungan..

Am Am

kabaseuhan.. cai kaheman..

Am F Am

kaceretan.. ibun kamelang..

F Am

mengket pageuh geter rasa kahariwang..

F Am

hariwang cinta urang panungtungan..

Musik Am Am Am F Am

F Am F Am

Am Am Am F Am

F Am F Am

Am F G Am