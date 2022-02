Berita Persib Terbaru, Ini Alasan 3 Kiper Menghilang di Line Up dan Teja Gendong Permainan Persib

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dalam dua pertandingan terakhir, kiper Persib Bandung, Teja Paku Alam tampil sangat luar biasa.

Dia mampu menjadi benteng yang sangat tangguh bagi Maung Bandung lewat tangakapan dan tepisannya.

Saat mengalahkan Persikabo 1973 dengan skor 1-0 di pekan ke-21, pemilik nomor punggung 14 itu tampil heroik sepanjang pertandingan. Dia mampu melakukan delapan kali penyalamatan.

Lalu saat menghadapi Bhayangkara FC, kiper asal Painan, Sumatera Barat itu lagi-lagi menjadi pahlawan Persib.

Kendati kalah dengan skor 0-1, Teja Paku Alam sukses menyelamatkan gawang Persib sebanyak lima kali.

Catatan impresif itu diganjar dengan terpilihnya Teja sebagai best player of the week di pekan ke-21 versi PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi Liga 1.

Selain itu, Teja dianggap oleh bobotoh sebagai pemain yang menggendong Persib dalam dua laga terakhir.

Pelatih kiper Persib, Luizinho Passos, buka suara terkait cemerlangnya penampilan Teja dalam beberapa laga terakhir.

Menurut pria asal Brasil itu, Teja bermain sangat luar biasa sehingga memberikan kontribusi besar bagi tim.