Ridwan Kamil Pamer Luka 'Penganiayaan', Netizen Singgung Zombie di Film All Of Us Are Dead

Laporan Wartawan TribunJabar.id, Muhamad Syarif Abdussalam

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gubernur Jabar Ridwan Kamil pamer luka bekas 'penganiayaan' di tangannya. Dari unggahan di Instagramnya, tampak darah di luka di tangannya.

Luka itu dia dapatkan karena dicakar ibu-ibu di sela peresmian Pusat Budaya Pagerageung tahap pertama di Kabupaten Tasikmalaya, Minggu (6/2/2022).

Curhatannya melalui akun instagram pribadi tentang kejadian ini pun mendapat respon dari netizen dan sebagian besar mengaitkannya dengan gigitan zombie dalam serial asal Korea Selatan yang tengah hits, "All Of Us Are Dead".

Ia mengatakan luka cakaran di punggung telapak tangan sebelah kiri tersebut masih terasa sakit walaupun sudah lewat sehari. Ia mengatakan luka itu luka cakaran, bukan akibat gigitan zombie.

"Tuh cakar hungkul, nyeri keneh. Bukan (zombie)," kata Ridwan Kamil saat memperlihatkan luka cakaran yang berubah menghitam di punggung telapak tangannya, saat ditemui di Gedung Sate, Minggu (7/2).

Sebelumnya dalam postingan instagramnya, Ridwan Kamil mengatakan ia bersalaman dengan sejumlah ibu-ibu saat perjalanannya menuju mobilnya. Namun tiba-tiba ia mendapat cakaran di tangannya.

"Di gerbang saat menuju mobil, setelah sebelumnya meresmikan Pusat Budaya Sunda di Pageur Ageung Tasikmalaya. Sing karunya ka Pa Gubernur ya bu ibu," katanya.

Akun @Ozzy_bronze_rocklegend pun berkomentar jangan sampai luka tersebut akibat digigit zombie dari serial "All Of Us Are Dead".

"Awas infeski virus drakor zombie #allofusaredead hati hati belum ada obatnya," tuturnya. Komentar ini pun diikuti komentar netizen lainnya yang membicarakan serial yang sama.