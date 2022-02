TRIBUNJABAR.ID, 1ST – The first step is to believe it’s possible, merupakan tagline yang digunakan untuk merayakan 1 tahun dimulainya perjalanan Hotel Grand Dafam Braga Bandung.

Hotel Grand Dafam Braga Bandung mengangkat tagline / tema ini pada ulang tahun nya yang ke 01 untuk percaya bahwa setiap langkah pertama tidak ada yang tidak akan terwujud, semuanya akan mungkin dengan perjuangan dan kerja yang sungguh sungguh.

Grand Dafam Braga Bandung (GDBB) Merayakan Hari Jadi Yang ke 1 ()

Satu tahun ini merupakan perjuangan yang luar biasa karena hotel GDBB hadir di masa pandemi yang melanda seluruh dunia.

Hotel GDBB hadir menjadi bagian dari dunia perhotelan di kota Bandung dan berada ditengah kota yang terkenal dengan wisata sejarahnya yaitu jalan braga .

GDBB hadir di kota Bandung tepat pada tanggal 1 february 2021 dan serangkaian acara dilaksanakan pada hari Rabu, 2 February 2022.

Acara diawali dengan jalan sehat mengelilingi kota Bandung dan berakhir di lokasi monumen tugu covid 19 Jawa Barat.

Di lokasi ini diakukan doa bersama untuk para pahlawan tenaga kesehatan yang sudah berjuang dan gugur karena wabah corona ini dan acara ini sekaligus menjadi pengingat karena hotel GDBB hadir di saat pandemi melanda dunia, ujar winni wahyuni selaku Dosm GDBB.

Selanjutnya peserta jalan sehat yang terdiri dari GM, HOD dan perwakilan staf diajak berkeliling kota Bandung dan mengenal sejarahnya dengan menaiki kendaraan Bandros.

Sebagai ungkapan rasa syukur ,rangkaian acara selanjutnya yaitu potong tumpeng dan doa bersama dengan para awak media yang sudah menjadi bagian dari hadirnya hotel GDBB dan turut membesarkan nama GDBB dalam setiap media releasenya.

Hidangan tradisional sunda dan suguhan kecapi suling di sajikan sebagai bagian dari kearifan lokal yang menjadi acuan khas dari pelayanan Dafam hotel manajemen .

Dan sebagai acara penutup dari serangkain acara hari jadi GDBB di adakan acara keakraban antar karyawan dan manajemen dan turut hadir juga owning company. Acara dengan tema monokrom dimulai dengan pengumpulan dana yang akan kami sumbangkan kepada panti asuhan sebagai rasa syukur dan berbagi antar sesama .

Acara semakin istimewa dengan sambutan dari owning company sebagai ungkapan pemberi semangat kepada semua staff untuk bisa bekerja lebih baik dan tetap bisa memberikan pelayanan terbaik untuk para tamu walaupun dalam masa pandemi saat ini.

Acara dilanjutkan dengan mengaji bersama dan diakhiri dengan doa untuk keselamatan dan kesuksesan GDBB kedepannya agar tetap bisa eksis dalam dunia perhotelan khususnya di kota Bandung ini.