DAM Bedah Teknologi New CB150X melalui Ngoprek

TRIBUNJABAR.ID , Bandung – PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menggelar talkshow daring “NGOPREK” (Ngobrol Online Seputar Komunitas) pada hari Minggu 6 Februari 2022 di Instagram @AlwaysHonda mulai pukul 19.00 WIB.

PT DAM menggelar talkshow daring “NGOPREK” (Ngobrol Online Seputar Komunitas) Minggu 6 Februari 2022 di Instagram @AlwaysHonda mulai pukul 19.00 WIB (PT DAM)

Ngoprek kali ini mengupas tuntas motor sport adventure touring New CB150X dengan mengundang Muhammad Vizar sebagai Influencer Otomotif dan Agung Sugihono sebagai Training Facilitator PT DAM. Vizar panggilan akrabnya akan menceritakan pengalamannya menggunakan New CB150X, sementara Agung Sugihono akan membedah teknologi dan performa terbaik dari motor sport terbaru dari Honda ini.

Promotion Department Head DAM, Demmy Firmansyah mengungapkan melalui Ngoprek ini kami ingin mengajak masyarakat mengenal lebih jauh mengenal fitur dan teknologi terbaik dari New CB150X sekaligus berbagi pengalaman dari bikers Honda yang sudah merasakan motor sport adventure touring terbaru dari Honda ini.

“New CB150X hadir sebagai motor sport turing yang luar biasa, dengan desain adventure turing yang tangguh, beragam fitur canggih dan teknologi terbaik,” ujar Demmy.

SebagAi pionir dikelasnya, New CB150X hadir dengan desain adventure touring dan nuansa tampilan big bike, posisi berkendara yang nyaman, serta beragam fitur canggih yang mampu memberikan performa berkendara yang optimal. Dibekali mesin 150cc DOHC berpendingin cairan, model ini menyuguhkan performa responsif dan sensasi ketangguhan berpetualang ketika berkendara sehari-hari ataupun turing jarak jauh.

New CB150X hadir dengan warna Volcano Matte Black, Glossy Red & Matte Green. Sebagai pionir di kelasnya, New CB150X dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bekasi Rp 33,050,000.- dan untuk varian Special Edition (SE) Rp 33,550,000.-.

Salam Satu HATI, PT Daya Adicipta Motora