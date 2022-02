Suporter Man United Nyanyikan Lagu ''Kami ingin Glazers keluar'' di Laga Lawan Middlesbrough

TRIBUNJABAR.ID - Nyanyian "We want Glazers out" menggema pada akhir-akhir babak pertama laga babak empat Piala FA Manchester United vs Middlesbrough pada Sabtu (5/2/2022) dini hari WIB.

Pendukung tuan rumah di Stadion Old Trafford mengeluarkan kekecewaan mereka pada laga Man United vs Middlesbrough tersebut.

Mereka kecewa bukan karena performa di lapangan.

Nyanyian yang menginginkan keluarga Glazers, pemilik Man United, itu keluar dari klub datang setelah pengeras suara di stadion mengumumkan bahwa tak ada penjualan minuman atau makanan pada tengah babak karena adanya suatu kesalahan teknis.

"Kami tak dapat menjual makanan atau minuman pada tengah babak karena alasan teknis."

"Kami meminta maaf atas ketidaknyamanan yang disebabkan," tutur pengumuman di stadion.

Sontak, chanting "We want Glazers out" pun menggema dari ribuan suporter tuan rumah.

Sudah menjadi tradisi bagi para fans sepak bola di Inggris untuk langsung menuju ke area di belakang kursi penonton untuk menyantap makanan dan menenggak minuman (biasanya bir) di dalam stadion.

Bahkan, bukan pemandangan asing untuk melihat beberapa penonton sudah berjalan menuju area penjualan makanan dan minuman sebelum peluit tengah babak berbunyi demi menghindari antrean.

Stadion Old Trafford, yang kini sudah berusia 111 tahun, pernah menjadi venue Piala Dunia 1966 dan Piala Eropa 1996.