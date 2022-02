Begini Cara Zee Zee Shahab Proteksi Keluarga dari Virus untuk Kesehatan Kulit

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hadirnya virus corona varian baru, Omicorn, yang kasusnya terus melejit saat ini tentu membuat khawatir masyarakat.

Menjaga kesehatan dan kebersihan mulai dari diri sendiri, rumah, dan lingkungan sekitar pun harus semakin diperketat.

Sebagai ibu yang aktif dan ketat menjaga keluarga di rumah, aktris Zee Zee Shahab pun rajin mengingatkan untuk menjaga protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

"Cara yang aku lakukan adalah dengan dengan memilih produk sabun antiseptik secara khusus yang terbukti dapat melawan virus secara signifikan. Sehingga aku dapat melindungi keluargaku dengan maksimal” ujar Zee Zee Shahab di acara Biodef yang diadakan secara virtual, Jumat (4/4/2022).

Apalagi, kata Zee Zee Shabab, setelah beraktivitas dari luar rumah, ia selalu mengingatkan keluarganya untuk segera mandi dan membersihkan diri.

Selain itu hal yang sering dia ingatkan adalah mencuci tangan dengan sabun antiseptik, apalagi setelah memegang benda yang rawan virus.

"Sabun antiseptik yang dipilih tentunya yang membuat kulit kita lembap dan terawat dengan baik," ujarnya.

Dalam kegiatan yang sama, Sari Chairunnisa selaku VP of Research and Development PT Paragon Technology and Innovation mengatakan, bersama Biodef, akan terus melakukan edukasi supaya keluarga selalu terlindungi.

"Edukasi yang dilakukan adalah menjaga kebersihan tangan dan tubuh yang merupakan bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Hadirnya Biodef, memenuhi berbagai kebutuhan personal care yang berkualitas," ujarnya.

Group Head of Brand Development Personal Care PT Paragon Technology and Innovation, Khikin Indahsari, menjelaskan, d itengah pandemi, Biodef hadir sebagai tren personal care bagi para ibu di Indonesia.

"Formula Biodef memberikan extra layer of protection untuk keluarga dengan 99,9 persen intensif lawan kuman, virus dan bakteri, melindungi kulit dari kekeringan dan melembapkan, dan cegah kuman dan virus masuk kedalam kulit," ujarnya.

Hadir dengan banyak manfaat lainnya, Biodef dapat membersihkan secara mendalam dan mudah dibilas, serta melindungi tubuh dari kuman dan bakteri penyebab penyakit hingga 12 jam.

Selain itu, Biodef juga mengandung essential oil dan bahan aktif alami yang melindungi kulit dari kekeringan dan melembapkan, dengan cara mengurangi penguapan air pada lapisan epidermis dan menarik air di sekitarnya. (*)