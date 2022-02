TKK Pemkab Bandung Barat Sedih Gaji Bakal Dipotong Rp 1 Juta, Hengky Kurniawan Langsung Bereaksi

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pemkab Bandung Barat sempat membuat sedih para tenaga kerja kontrak (TKK) karena akan ada pemotongan gaji hingga Rp 1 juta.

Surat edaran soal pemotongan gaji pun sempat beredar tercantum dalam surat edaran Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) nomor 900/228/BKAD tentang pedoman pembayaran honorarium non PNS perangkat daerah tahun anggaran 2022.

Dalam surat edaran tersebut, tertulis honorarium non PNS dengan masa kerja lebih dari 3 tahun seperti pendidikan S2/Dokter Spesialis yang semula honornya Rp 3.500.000 juta, jadi Rp 3.000.000 per bulan.

Honorarium untuk lulusan D3/S1 semula Rp 3.250.000 per bulan jadi Rp 2.250.000/bulan dan non PNS yang berpendidikan SMA/SMK semula Rp 3.000.000/ bulan jadi Rp 2.000.000.

Sementara bagi non PNS yang masa kerjanya kurang dari 3 tahun seperti pendidikan S2/Dokter Spesialis yang semula honornya Rp 2.500.000 jadi Rp 2.000.000, honorarium untuk lulusan D3/S1 semula Rp 2.250.000 jadi Rp 1.750.000, dan non PNS yang berpendidikan SMA/SMK semula Rp 2.000.000 jadi 1.500.000 per bulan.

"Iya betul, berdasarkan surat edaran itu, gaji yang kita terima mulai Januari ini turun sampai Rp 1 juta," ujar seorang TKK Pemkab Bandung Barat di kantornya, Jumat (4/2/2022).

Adanya surat edaran soal pemotongan gaji itu membuat dirinya resah karena nilai honor yang lama belum bisa menutupi semua kebutuhan keluarga, sehingga dia harus mencari penghasilan tambahan untuk menutupi kebutuhannya.

"Saya jadi bingung, bagaimana ke depannya nasib saya, apalagi ada kabar soal kebijakan dari pemerintah KBB yang hanya akan mengontrak TKK selama enam bulan," katanya.

Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan, awalnya kebijakan tersebut dikeluarkan untuk beradaptasi, menyusul adanya kebijakan pemerintah pusat yang akan menghapus TKK pada tahun 2023 mendatang.