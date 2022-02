Mendag Akui Harga Minyak Goreng Curah di Pasar Eceran Masih Beragam, Janji Segera Sesuai HET

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA- Menteri Perdagangan ( Mendag ), Muhammad Lufti, mengakui harga minyak goreng curah di pasar eceran masih beragam.

Menurut Muhammad Lufti, itu terjadi karena harga minyak goreng curah itu masih dalam proses penyesuaian.

Dalam beberapa hari ke depan, kata Mendag, harga minyak goreng di pasar eceran sesuai aturan harga eceren tertinggi (HET).

"Kami masih bisa menemukan harga minyak curah yang masih belum sesuai HET. "

"Dalam tiga sampai empat hari ke depan, harga ini mengikuti HET minyak goreng yang sudah ditetapkan," ujar Muhammad Lufti saat meninjau implementasi kebijakan HET minyak goreng di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, dalam keterangannya, Kamis (3/2/2022).

Menurutnya, pasokan minyak goreng ke pasar rakyat terjaga dengan baik dan pasokan baru yang diberlakukan HET telah membaur dengan pasokan lama di pasar.

Setelah meninjau Pasar Kramat Jati, Mendag melanjutkan peninjauan ke pabrik minyak goreng PT Asianagro Agungjaya, Marunda, Cilincing, Jakarta Utara, untuk memastikan pasokan CPO terjaga baik ke produsen.

Dengan begitu, para produsen bisa mendistribusikan minyak goreng lewat jalur distribusi sesuai HET pemerintah.

Lutfi telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) minyak goreng sawit.

Rinciannya, minyak goreng curah Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.