KABAR GEMBIRA: Merah Putih Bisa Berkibar Lagi! Sanksi bagi Indonesia Resmi Dicabut WADA

TRIBUNJABAR.ID - Badan antidoping dunia, WADA, secara resmi mencabut sanksi terhadap Indonesia.

Hal tersebut diumumkan WADA langsung melalui situs resminya pada Kamis (3/2/2022).

Sebelumnya, WADA menjatuhkan sanksi Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI) karena dinilai tidak menerapkan program pengujian tes doping yang efektif.

Selain Indonesia, lembaga antidoping Korea Utara, Rusia, dan Thailand juga dinilai tak patuh dengan regulasi WADA.

Akan tetapi, sanksi Indonesia dan Thailand, yang berlaku sejak 7 Oktober 2021, kini resmi sudah dicabut.

WADA menilai Indonesia dan Thailand telah memenuhi kewajiban untuk kembali mendapatkan status sebagai negara yang patuh regulasi.

"In line with the International Standard for Code Compliance by Signatories, the Indonesia and Thailand NADOs have successfully met their obligations to regain compliance and have therefore been removed from the list of non-compliant Signatories," bunyi pernyataan WADA.

Situasi ini mengartikan bahwa sinergi Menpora Zainudin Amali, Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA, dan LADI telah berjalan dengan baik.

Sebelumnya, Raja Sapta Oktohari selaku Ketua NOC Indonesia sekaligus Satgas Percepatan Penyelesaian Sanksi WADA juga telah mengatakan bahwa sanksi Indonesia akan dicabut Februari ini.

Artinya, Indonesia sekarang diizinkan kembali mengibarkan bendera Merah Putih di setiap event dan menjadi tuan rumah di kejuaraan regional, kontinental, hingga internasional. (*)

