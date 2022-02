DAM Ajak Pengguna Vario Berlatih Berkendara di Safety Riding Park dan Jajal All New Honda Vario 160

PT. Daya Adicipta Motora (DAM) mengajak anggota komunitas pengguna Honda Vario yang tergabung dalam Paguyuban Vario Nusantara, (PVN), Honda Vario Club (HVC) dan perwakilan dari Ikatan Motor Honda Jawa Barat (IMHJB) untuk berkunjung ke pusat pelatihan berkendara Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center (AHMSRTC), Kamis (3/2)

PT. Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat mengajak anggota komunitas pengguna Honda Vario yang tergabung dalam Paguyuban Vario Nusantara, (PVN), Honda Vario Club (HVC) dan perwakilan dari Ikatan Motor Honda Jawa Barat (IMHJB) untuk berkunjung ke pusat pelatihan berkendara Astra Honda Motor Safety Riding and Training Center (AHMSRTC), Kamis (3/2).

Terletak di kawasan kawasan Greenland International Industrial Centre (GICC) Blok DD No 01 Kota Deltamas, Cikarang, Jawa Barat, AHMSRTC yang merupakan pusat pelatihan Safety Riding Honda terbesar di kawasan Asia Tenggara dibangun di atas lahan 8,5 hektar dan dapat menampung 15.000 orang untuk berlatih berkendara setiap tahun dengan berbagai sarana dan fasilitas edukasi secara lengkap.



Sebanyak 10 orang anggota komunitas pengguna Honda Vario dari Jawa Barat mengikuti pelatihan berkendara yang aman dan nyaman dari tim Instruktur Safety Riding AHM. Selama pelatihan peserta harus tetap mematuhi protokol kesehatan yang berlaku, para peserta dibekali pengetahuan dan pengalaman safety riding, baik secara teori dan praktek sesuai modul edukasi pelatihan.

Promotion Department Head DAM, Demmy Firmansyah mengatakan untuk merasakan sensasi berlatih berkendara di area Safety Riding course, para anggota komunitas yang hadir pun diajak untuk mencoba sekaligus merasakan fitur dan performa dari All New Honda Vario 160 yang baru saja diluncurkan dengan perubahan menyeluruh pada mesin, rangka, desain dan fitur yang semakin canggih.

“Para anggota komunitas kemudian melewati berbagai rute yang sudah dibuat dan merasakan kenyamanan berkendara menggunakan All New Honda Vario yang sudah mengaplikasikan teknologi frame (rangka) eSAF (enhanced Smart Architecture Frame) membuat skutik premium sporti ini semakin lincah dan mudah dikendarai,” ujar Demmy.

AHM pun terus memperkuat kampanye keselamatan berkendara dengan pendekatan khas anak muda melalui tagline #cari_aman yang menyuguhkan perspektif baru bagi generasi muda agar dapat meningkatkan minat dan komitmen mereka dalam keselamatan berkendara. Melalui keseruan bahasa anak muda, kampanye #cari_aman diharapkan mampu menjadi inspirasi sekaligus berkontribusinya generasi muda dalam mewujudkan keselamatan berkendara pada aktivitas keseharian untuk mencapai mimpi terbaik mereka.