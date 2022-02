Audisi Online Voice of Ramadan 2022 Sudah Dibuka, Bisa dengan Cara Kirim Video, Catat Syaratnya

Voice of Ramadan 2022

TRIBUNJABAR.ID - Bagi Anda para talenta musik religi yang minat menjadi penyanyi, kabar gembira.

Tahun ini, Voice of Ramadan 2022 kembali hadir, audisi online pun sudah dibuka.

Selain itu, cara mengikuti atau cara pendaftaran audisi online bisa dilakukan dengan cara mengirim video.

Voice of Ramadan 2022 merupakan program rutin ajang pencarian bakat digelar GTV.

Program ini diselenggarakan menemani momen bulan puasa Ramadan para pemirsa.

Voice of Ramadan digelar dengan misi mencari the next Sabyan Gambus.

Dalam ajang ini, dicari bakat dari solois, duet atau pun grup melantunkan lagu atau musik-musik religi.

Termasuk genre pop religi, gambus, marawis dan nasyid.

Untuk menjadi ajang ini tentu saja Anda akan mewujudkan impian sebagai penyanyi generasi terbaru.

Selain menjadi penyanyi, Anda juga berkesempatan mendapatkan hadiah total puluhan juta rupiah.