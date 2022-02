Bantu Pelaku UMKM Berkembang, Layanan Logistik Ini Tawarkan Harga Murah Untuk Jasa Pengiriman

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR. ID, BANDUNG - Kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) ketika ingin mengembangkan bisnisnya adalah biaya pengiriman yang mahal.

Apalagi jika barang yang dikirimkan masih dalam jumlah yang masih tergolong kecil.

Biaya logistik ini pun menjadi masalah utama yang tengah dihadapi mayoritas pelaku UMKM domestik.

Hal ini membuat harga-harga dari pelaku UMKM tidak bisa bersaing dibandingkan produk luar yang cukup murah.

Founder & CEO layanan logistik dan kargo Trawlbens, Beni Syarifudin, mengatakan jika saat ini masalah biaya pengiriman yang mahal membuat para pelaku UMKM kesulitan berkembang.

Lewat layanan TrawlPack, Beni mengatakan, Trawlbens menawarkan layanan pengiriman barang mulai dari 10 kilogram hingga 1 ton dengan biaya yang murah.

"Trawlbens menerapkan sistem tier untuk perhitungan ongkos kirim. Semakin banyak barang yang dikirim, maka semakin murah biayanya, " ujar Beni secara virtual, Kamis (3/2/2022).

Hal ini dikatakan Beni membantu bisnis pelaku UMKM yang perlu mengirimkan barang dalam dimensi besar seperti kerajinan rotan, sofa, dan sebagainya.

"Misalnya, seperti dari Bandung ke Manado. Kalau jasa pengiriman biasa bisa Rp 80 ribu hingga Rp 90 ribu per kilogram. Di Trawlpack, bisa mulai di angka Rp12 ribu atau Rp13 ribu per kg. Semakin banyak barangnya, bisa di angka Rp 4.000 sampai Rp 6.000 per kg," jelasnya.

Untuk memudahkan konsumen memesan jasa pengiriman barang, Trawlbens juga memanfaatkan teknologi dengan menghadirkan aplikasi.

"Pelanggan bisa kirim barang meski dari rumah. Cukup order dari aplikasi, barangnya dijemput dan diantar sampai ke tujuan. Pelanggan bisa cek di aplikasi kiriman barangnya sudah sampai di kota mana," jelas Beni.

Layanan logistik yang baru saja berdiri pada 2020 ini pun sudah melebarkan sayap bisnisnya ke wilayah Bandung karena melihat besarnya permintaan akan jasa logistik berbiaya murah dari para pelaku UMKM.

Menurut Beni, Bandung memiliki banyak UMKM dari beragam industri seperti industri kreatif hingga industri makanan.

"Pelaku UMKM ini tentunya membutuhkan support dari jasa kargo yang harganya murah supaya produk mereka bisa dikirimkan ke seluruh Indonesia dan menjangkau konsumen di seluruh Indonesia," ucapnya. (*)