Usai Bekasi, New CB150X Sapa Warga Bandung

TRIBUNJABAR.ID, Bandung - Setelah menggelar Exhibition New CB150X akhir pekan lalu di Bekasi, PT Daya Adicipta Motora (DAM) selaku Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menutup rangkaian Exhibition New CB150X di Paris Van Java (PVJ) Mall Bandung pada tanggal 1 hingga 6 Februari 2021.

Selama 6 (enam) hari gelaran exhibition, jajaran line-up New CB150X yang hadir dengan tiga pilihan warna yaitu Mandala Red, & Amazon Matte Green, serta varian Special Edition (SE) dengan warna Volcano Matte Black siap menyapa warga Bandung. Konsumen juga dapat menikmati promo menarik berupa voucher modifikasi senilai Rp 1,000,000.- khusus untuk pembelian New CB150X secara cash atau kredit. Selain itu, khusus konsumen yang melakukan transaksi kredit akan mendapatkan benefit tambahan berupa potongan hemat hingga Rp 3,500,000.- dengan syarat dan ketentuan berlaku.

PT Daya Adicipta Motora membuka rangkaian Exhibition New CB150X di Paris Van Java Mall Bandung pada tanggal 1 hingga 6 Februari 2021 (PT DAM)

New CB150X dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bandung Rp 33,050,000.- dan untuk varian Special Edition (SE) Rp 33,550,000.-.

Untuk memberikan sensasi kebanggan bagi pengendara, DAM juga menawarkan promo menarik berupa diskon 5% untuk pembelian Honda Genuine Accesories dan Apparel dari New CB150X.

General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan melalui exhibition ini kami berusaha untuk terus mendekatkan diri dengan menghadirkan jajaran line-up New CB150X, agar konsumen bisa merasakan dan melihat langsung motor sport adventure touring Honda yang memiliki beragam fitur canggih dan teknologi terbaik.

“New CB150X merupakan jawaban bagi masyarakat yang menyukai tantangan dan membutuhkan partner berkendara yang tepat ketika berpetualang untuk menjelajahi keindahan alam Indonesia,” ujar Handi.

New CB150X dilengkapi oleh beragam pilihan Honda Genuine Accessories (HGA) dan apparel untuk menunjang penampilan pengendara berupa Rear Carrier, Tank Pad, Hand Guard, Fuel Lid Pad dan Crankcase Engine Protector dengan desain dinamis dan sporty sebagai pilihan bagi konsumen untuk mengupgrade tampilan menjadi semakin tangguh. Melengkapi gaya berkendara ketika turing melakukan eksplorasi alam Indonesia, beragam pilihan apparel hadir melengkapi model ini yaitu Camo Touring Helmet, Honda Camo Headwear, Honda Amagon Sling Bag, dan Camo Touring Jacket dengan material yang nyaman bagi pengendara.