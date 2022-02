Pedagang di Pasar Curug Agung Bandung Masih Jual Minyak Goreng Rp 20 Ribu/Liter, Katanya Stok Lama

Pedagang di Pasar Curug Agung saat menunjukan minyak goreng yang dijual Rp 20 ribu per liter.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Sejumlah pedagang di Pasar Curug Agung, Kabupaten Bandung Barat (KBB) belum menjual minyak goreng dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah sejak 1 Februari 2022.

Seperti diketahui, pemerintah sudah menetapkan HET minyak curah dengan harga Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Seorang pedagang kelontongan, Kana (70) mengatakan, hingga saat ini, ia masih menjual minyak goreng dengan harga lama, yakni Rp 20 ribu per liter karena ia membeli dari distributor dengan harga Rp 19.500 per liter.

"Apalagi stoknya masih banyak, untuk ukuran 1 liter ada 2 dus, dan yang 2 liter ada 3 dus, jadi menghabiskan dulu yang ini untuk dijual," ujarnya saat ditemui di Pasat Curug Agung, Padalarang, Rabu (2/2/2022).

Kana mengatakan, belum bisa menjual minyak goreng dengan HET ini, karena pasokan minyak dari distributor yang harganya sudah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah tersebut masih belum dikirim.

"Sampai sekarang masih menjual minyak dengan harga yang lama karena kirimannya belum datang. Tapi kalau distributor sudah kirim baru bisa jual sesuai HET dan barang yang lama akan ditarik lagi," kata Kana.

Pedagang lainnya Andri (37) juga belum menjual minyak goreng dengan harga sesuai HET karena dia juga masih memiliki stok minyak yang dibeli dari distributor dengan harga Rp 19 ribu per liter.

"Saya aja modal beli itu Rp 19 ribu, masa mau dijual Rp 14 ribu. Saya sekarang jual Rp 20 ribu itu hanya untuk sedikit," ucap Andri.

Dengan adanya masalah seperti ini, kedua pedagang tersebut berharap ada solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah agar harga minyak goreng bisa segera diterapkan sesuai HET.

Menurut Andri, pemerintah bisa membeli minyak goreng yang distok oleh para pedagang di pasar agar bisa dijual lagi ke konsumen dengan harga Rp 14 ribu per liter.

"Harusnya pemerintah beli dulu minyak goreng stok kita (pedagang pasar). Misalnya dibayar dulu yang Rp 6 ribu dari harga jual kita Rp 20 ribu. Jadi kita bisa jual lagi ke konsumen itu Rp 14 ribu," kata Andri.