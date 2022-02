Laga PSM vs Persib Dibahas di Rapat Darurat PT LIB, Bakal Ditunda? Kasus Positif Covid-19 Bertambah

TRIBUNJABAR.ID - PT Liga Indonesia Baru (LIB) menggelar rapat darurat (emergency meeting) untuk dua pertandingan Liga 1 2021-2022 hari ini Rabu (2/2/2022).

Menurut jadwal, empat pertandingan berlangsung hari ini, yakni PSS Sleman vs Persik Kediri, Persita Tangerang vs Borneo FC, PSM Makassar vs Persib Bandung, dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya.

Laga yang harus diputuskan melalui rapat darurat adalah pertandingan PSM Makassar vs Persib Bandung dan PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya.

Hal tersebut diungkapkan oleh Direktur Utama PT LIB, Akhmad Hadian Lukita.

"Menunggu hasil emergency meeting siang ini (tentang kabar penundaan laga PSIS Semarang vs Persebaya Surabaya)," kata Akhmad Hadian Lukita seperti dikutip Kompas.com dari Bolasport.com.

"PSM Makassar vs Persib Bandung juga (dilakukan rapat darurat)," sambungnya.

Setelah menggelar rapat darurat, PT LIB akan menggelar jumpa pers guna memaparkan hasil rapat darurat pada Rabu (2/2/2022), pukul 15.00 Wita atau 14.00 WIB.

Sebelumnya, rapat darurat digelar untuk menentukan nasib pertandingan Persipura Jayapura vs Madura United yang digelar di Stadion Kompyang Sujana, Denpasar Bali, Selasa (1/2/2022).

Sebanyak 24 orang di kubu Madura United terpapar Covid-19.

Laga tersebut diputuskan ditunda karena Madura United tidak memenuhi jumlah minimum pemain yang tersisa di tim.