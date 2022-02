Belum Jual Minyak Goreng Sesuai HET, Pedagang di Bandung Barat Dimarahi Konsumen

Pedagang di Pasar Curug Agung saat menunjukan minyak goreng yang dijual Rp 20 ribu per liter.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Pedagang di Pasar Curug Agung, Kabupaten Bandung Barat (KBB) harus merasakan hal yang tidak diinginkan ketika belum menjual minyak goreng sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan ditetapkan pemerintah.

Seperti diketahui, pemerintah pusat sudah menetapkan HET minyak goreng curah dengan harga Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

Sedangkan, sejumlah pedagang di Pasar Curug Agung Padalarang masih menjual minyak goreng dengan harga Rp 20 ribu karena mereka masih memiliki stok yang dibeli dari distributor Rp 19.500 per liter.

"Banyak pembeli yang menanyakan kenapa harganya tidak turun seperti yang ramai diberitakan," ujar seorang pedagang kelontongan, Kana (70) saat ditemui di Pasar Curug Agung, KBB, Rabu (2/2/2022).

Setelah muncul pertanyaan itu, kata Kana, akhirnya banyak konsumen yang langsung membatalkan untuk membeli minyak goreng karena harganya tidak sesuai yang diharapkan.

"Dampaknya ya konsumen banyak yang gak jadi, bahkan ada yang marah-marah dan itu pasti dirasakan bagi sebagian besar pedagang," katanya.

Kana belum bisa menjual minyak goreng dengan HET ini, karena pasokan minyak dari distributor yang harganya sudah disesuaikan dengan aturan dari pemerintah tersebut masih belum dikirim.

Para pedagang baru bisa menjual minyak goreng sesuai HET, ketika stok yang masih ada sekarang sudah terjual semua, karena jika tidak dilakukan seperti itu, mereka akan mengalami kerugian.

"Nanti kalau penjualan sudah sesuai HET, maka penjualan dan pembeli juga akan normal kembali seperti biasanya, kalau sekarang belum, karena di pasar harganya masih mahal," ucap Kana.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) KBB, tidak bisa melarang para pedagang untuk menjual minyak goreng dengan harga di atas HET, meskipun sudah ada kebijakan dari pemerintah pusat.

"Kecuali kalau ada solusi, nah solusinya juga hanya ada di kementerian. Sedangkan terkait hal itu sudah kami sampaikan setelah kami memonitor harga ke pada para pedagang," kata Ricky.