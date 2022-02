Siang Ini Lembang Padat Kendaraan Wisatawan, Volume Naik 20 Persen Karena Sebagian Besar Turis Lokal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG BARAT - Kawasan obyek objek wisata Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) dipadati kendaraan wisatawan yang akan berwisata saat libur imlek.

Sehingga Volume Kendaraan mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan akhir pekan kemarin.

Pantauan Tribunjabar.id, Selasa (1/2/2022), antrean kendaraan, terutama roda empat sempat terjadi dari arah Kota Bandung menuju Lembang.

Sejumlah kendaraan itu kebanyakan masuk ke sejumlah objek wisata.

KBO Satlantas Polres Cimahi, Iptu Erin Herinduansyah mengatakan, kenaikan volume kendaraan saat libur Imlek kali ini, sebetulnya tidak terlalu signifikan karena kendaraan wisatawan hanya didominasi wisatawan lokal saja.

"Untuk kenaikannya sekitar 20 persen jika dibandingkan hari libur bisa, jadi kendaraan juga tetap lancar dan tidak ada kemeriahan," ujarnya saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (1/2/2022).

Kendati demikian, pihaknya tetap menurunkan sejumlah personel untuk melakukan pengaturan arus lalu lintas seperti biasanya, tetapi tidak ada rekayasa seperti one way maupun ganjil genap.

"Untuk one way akan diberlakukan ketika arus lalu lintas padat, tetapi dari pagi arus lalu lintas tetap terpantau mengalir lancar, sehingga CB one way belum diterapkan," kata Erin.

Public Relation Objek Wisata The Great Asia Afrika (TGAA) Lembang, Intania Setiati, mengatakan, pada libur Imlek kali ini, kunjungan wisatawan memang mengalami kenaikan sekitar 20 persen.

"Tapi tetap sesuai dengan kapasitas yakni 50 persen dengan menerapkan protokol kesehatan ketat dan penggunaan aplikasi PeduliLindungi tetap berlaku," ucap Intan.

Menurutnya, kenaikan tingkat kunjungan pada libur Imlek kali ini tidak terlalu signifikan karena masa liburnya kejepit, sehingga kenaikannya pun tidak terlalu banyak seperti libur tahun baru lalu.

"Hari ini liburnya kejepit juga ya, apalagi wisatawan yang datang juga hanya didominasi wisatawan lokal saja. Jadi kenaikannya tidak terlalu signifikan," katanya.