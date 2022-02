Kekuatan Arsenal Tergerus, Pierre-Emerick Aubameyang Resmi Bergabung dengan Barcelona

TRIBUNJABAR.ID - Kekuatan Arsenal dipastikan tergerus. Penyebabnya, drama kepindahan Pierre-Emerick Aubameyang dari Arsenal ke Barcelona akhinya tuntas.

Penyerang asal Gabon itu resmi bergabung dengan Barcelona setelah drama yang terjadi di deadline day bursa transfer musim dingin 2022.

Kegelisahan Pierre-Emerick Aubameyang di Arsenal bakal segera hilang seiring kabar bergabungnya sang pemain ke Barcelona.

Setelah sempat muncul sedikit drama, sebelumnya transfer Pierre-Emerick Aubameyang ke Barcelona dikabarkan gagal meski tes medis sudah dilakukan.

Pierre-Emerick Aubameyang pun sudah berada di Barcelona untuk menjalani tes medis tersebut, namun Arsenal berulah dengan pernyataan mengejutkan.

Klub asal London itu menyebut jika mereka tak akan menanggung sepeser pun gaji Aubameyang seiring kepindahannya ke Barcelona.

Otomatis Barcelona dan Aubameyang dipaksa memutar otak bagaimana mengakomodasi gaji senilai 350 poundsterling setiap pekannya hingga akhir musim.

Meski begitu, Barcelona tak mau menyerah mendapatkan servis Aubameyang dan tetap menjalin hubungan intensif dengan perwakilan sang pemain.

Hingga akhirnya tepat sebelum bursa transfer musim dingin 2022 ditutup, Fabrizio Romano mulai mengabarkan kondisi terkini soal Aubameyang.

Lewat sebuah tulisan dan foto yang diunggah pada akun Twitter pribadi, pakar transfer Italia itu menyebut Aubameyang resmi bergabung Barcelona.

Terkait gaji sang pemain, Arsenal disebut akan menghemat gajinya sesuai yang diinginkan klub yang bermarkas di Stadion Emirates itu.

"Pierre Emerick-Aubameyang bergabung dengan Barcelona, menyelesaikan kesepakatan dan Here we go," tulis Fabrizio Romano.

"Kontrak disetujui dan sekarang ditetapkan untuk ditandatangani oleh Aubameyang di markas Barcelona. Medis berhasil diselesaikan.

"Arsenal akan menghemat gajinya yang besar seperti yang mereka inginkan. Kesepakatan di tempat." imbuh dia. (*)

Artikel ini telah tayang di Bolastylo.com dengan judul "Resmi! Aubameyang Tinggalkan Arsenal dan Jadi Milik Barcelona"