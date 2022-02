Jaga Kesehatan Mata dengan Rajin Konsumsi Bilberry Adawiyah 99

TRIBUNJABAR.ID - ANGKA kebutaan di Indonesia menunjukkan peningkatan dimana kini mencapai 1,6 juta orang. Sebanyak 81,2% disebabkan oleh katarak dan sisanya disebabkan oleh kelainan refraksi seperti glaukoma , diabetik retinopatik, dan lainnya.

Hal itu berdasarkan Data dari Kementerian Kesehatan. Rata-rata usia yang terkena gangguan penglihatan tersebut berusia 50 tahun ke atas. Artinya, semakin renta usia maka kondisi tubuh termasuk mata semakin melemah. Adapun persoalannya, masih banyak masyarakat Indonesia yang jika mengalami penyakit tersebut pasrah dan tidak mengatasnya dengan operasi karena biaya operasi itu sangat mahal, dan belum semua orang juga ikut kepesertaan BPJS.

Sebetulnya, semua itu bisa diantisipasi dengan menjaga kesehatan mata sejak dini. Apalagi di era digital sering sekali kita beraktivitas di depan gadget yang banyak menyerap radiasi. Untuk itulah diperlukan sekali nutrisi tambahan ekstra untuk kesehatan mata. Namun tentunya jangan sembarang minum suplemen karena jika mengandung bahan kimia justru berdampak buruk ke tubuh apalagi kalau dikonsumsi secara rutin.

Bicara tentang supelemen mata, di luar negeri seperti Amerika dan Eropa, sudah cukup lama dikembangkan suplemen kesehatan mata alami yang telah banyak diteliti untuk membuktikan keefektivannya. Sayangnya sejauh ini, suplemen herbal dan murni dari buah-buahan ini belum ada di Indonesia.

Maka dari itu Kami menghadirkan Bilberry Adawiyah 99 sebagai alternatif herbal yang dapat mengatasi beragam keluhan mata seperti katarak, mata minus, glakoma, retinopati diabetik, pterigium, mata buram, rabun dekat, rabun senja, penglihatan buruk dimalam hari, mata berair / kering, mata infeksi merah disertai gatal-gatal, dan masih banyak lagi.

Bilberry Adawiyah 99 yang memiliki tagline “Solusi Tepat untuk Kesehatan Matamu”, berharap menjadi solusi yang bisa membantu masyarakat Indonesia untuk memelihara kesehatan mata dan mengurangi angka kebutaan di Indonesia.

Bilberry Adawiyah 99 sudah diuji secara ilmiah dan terbukti efektif karena sudah dibuktikan oleh banyak orang. Untuk jurnal dan dan testimoni bisa dilihat di link google drive (https://drive.google.com/drive/folders/1LygoQAWQ4Crppvn62MLr7a-Y7KC9Vme4?usp=sharing). Atau dengan kunjungi IG official : bilberry_adawiyah , youtube official : Ekstrak Bilberry Adawiyah , website official : Bilberryadawiyah.com.

Bilberry adawiyah 99 diracik oleh herbalis profesional. Sudah ada legalitas BPOM dengan nomor POM TR. 213 310 601 dan halal MUI jadi aman dikonsumsi meski dalam waktu jangka panjang (tanpa efek samping). Bilberry Adawiyah 99 dibuat dari bilberry murni yang diimpor dari Skotlandia dan dikestraksi dalam bentuk kapsul. Mengandung sumber vitamin paling baik untuk kesehatan mata yaitu LUTEIN dan ANTOSIANIN. Suplemen ini bagus diminum 2 kapsul 2 kali per hari, boleh dikonsumsi oleh anak minimal usia 6 tahun hingga lansia, aman untuk penderita diabetes, boleh dikonsumsi oleh bumil dan busui (syarat konsultasi terlebih dulu dengan dokter kandungan/ bidan).

Perbedaan Bilberry Adawiyah 99 dengan suplemen / herbal lainnya

Dosis Tepat : 25% dari kandungan antosianin yang terkandung pada bilberry.

Alami 100% dan aman : Murni bilberry tanpa ada campuran kimia berbahaya. Aman untuk penderita diabetes karena tidak mengandung madu / gula.

Terjamin & Efektif : Jika rutin dikonsumsi akan alami perubahan yang baik.

Teruji Ilmiah : Sudah teruji ilmiah, diakui dokter internasional & dimuat dalam jurnal2 Internasional.

Terjamin Legalitas : Bukan produk abal-abal karenaTerdaftar BPOM dan Halal MUI.

Khasiat Bilberry adawiyah 99

• Membantu menjaga kesehatan mata

• Mampu mencegah dan mengatasi katarak, glaukoma, mata buram karena diabetes (retinopati diabetik), mata minus / plus, silindris, dll.

• Mampu mengatasi mata kering, mata berair, infeksi, mata buram, dll.

• Mampu mencegah degenerasi makula

• Mampu meningkatkan penglihatan di malam hari

• Mampu mempertajam & lebih menjernihkan visual

Bukti Peneltian Ilmiah

dr James Meschino

“Bilberry mengandung lutein dan antosianin yang memiliki khasiat untuk mencegah dan mengatasi degenerasi makula, katarak, retinopati diabetik, serta penglihatan buruk di malam hari.”

-dr Adam Sayedi

“Ekstrak Bilberry kaya akan antioksidan yang disebut antosianin dan penstabil kolagen yang memiliki khasiat untuk mencegah dan mengatasi glaukoma,mata berair, dan efek sinar radiasi.”

Pemberian ekstrak bilberry dapat meningkatkan akomodasi subjektif dan mesopik cs pada penderita mata minus. (Jurnal Farmakologi & Terapi Vol.29 No.23 2012 )

Pemberian Ekstrak Bilberry dapat menurunkan kadar Malondialdehid pada penderita katarak senilis. (Jurnal Kedokteran Brawijaya Vol.26 No.4 Tahun 2011)

Cp Khusus Bandung : 0853-6793-5999 & 0812-1468-3766