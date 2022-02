Harga Minyak Goreng di Minimarket di Kota Bandung Murah, Tapi Stok Kosong

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Tiah SM

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Kementerian Perdagangan (Kemendag) menetapkan Harga EceranTertinggi (HET) minyak goreng mulai 1 Februari 2022.

HET minyak goreng curah jadi Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14.000 per liter.

Untuk mengecek HET minyak goreng, Plt Wali Kota Bandung Yana Mulyana mengecek ke minimarket di Jalan Cibadak, Selasa (1/2/2022).

Pengecekan jam 10.30 WIB tersebut minyak goreng di rak kosong.

Saat ditanyakan ke petugas mini market mengaku minyak goreng telah habis terjual beberapa saat setelah beroperasi.

"Kami buka jam 08.00, stok minyak terbatas jadi langsung habis," ujarnya.

Plt wali Kota Bandung Yana Mulyana berharap jangan sampai ada kelangkaan pada komoditi minyak goreng karena sangat dibutuhkan.

“Jangan sampai ada kelangkaan minyak goreng hanya karena harga murah, saya minta jangan sampai ada yang menimbun kasihan masyarakat,” ujar Yana.

Yana melihat rak minyak kosong, hanya ada bandrol harga Rp 14.000 per liter.