Chord dan Lirik Lagu Hampura, Lagu Sunda dari Yayan Jatnika, ' Kamana kamana . . '

TRIBUNJABAR.ID - Satu di antara lagu Sunda yang dipopulerkan oleh musisi sekaligus penyanyi, Yayan Jatnika adalah Hampura.

Yayan Jatnika termasuk seniman Sunda yang ngetop. Lagu-lagu pop Sunda yang dipopulerkannya sudah banyak dibuat dalam versi cover.

Nah, bagi kamu yang ingin mencoba chord lagu Hampura yang gampang, kamu bisa menggunakan kunci dasar dan lirik Hampura berikut.

Intro : Am F G F Am (2x)

Am G Am

Bulan...anu katembong sapotong..

Am G Am

Bentang,singkaretit narembongan...

Dm

maturan hate nu tunggara...

Am

alatan dipeugatkeun Cinta..

F G Am

Duh....Nalangsa..

Am G Am

Diri..ukur sumerah kaGusti

Am G Am

Mugi,sing kiat nandangan Lara

Dm

lamun seug enya ieu Karma

Am

kuring kungsi milampah Dosa...

F G Am

Duh.....Ampun Gusti

Reff:

Am G Am

Kamana...kamana neangannana

G Am E

manehna nu Kungsi ku kuring di nyeunyeuri..Hampura...

Am G Am

Kamana...kamana neangannana

G Am

manehna nu Kungsi ku kuring di nyeunyeuri..Hampura...

Int : Am G Am G Am E Am G Am G Am

Am G Am

Diri..ukur sumerah kaGusti

Am G Am

Mugi,sing kiat nandangan Lara

Dm

lamun seug enya ieu Karma

Am

kuring kungsi milampah Dosa...

F G Am

Duh.....Ampun Gusti

