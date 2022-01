Lirik lagu dan Chord Gitar Lagu Yang Terdalam dari NOAH, Dirilis Pertama pada 2003

TRIBUNJABAR.ID - Ini merupakan lirik lagu dan chord gitar lagu Yang Terdalam dari NOAH.

Lagu Yang Terdalam dipopulerkan oleh band NOAH, atau yang sebelumnya memiliki nama band Peterpan.

Lagu ini pertama kali dirilis pada tahun 2003 oleh band Peterpan.

Kemudian, kembali diaransemen ulang oleh NOAH dan dirilis pada tahun 2021.

Video klip milik NOAH dari lagu "Yang Terdalam" rilis pada 17 Desember 2021.

Bintang video klipnya adalah Iqbaal Ramadhan.

[Intro]

C F G C

C F

Kulepas semua yang ku inginkan

G C

Tak akan ku ulangi

C F

Maafkan jika kau ku sayangi

G C

Dan bila ku menanti

C F

Pernahkah engkau coba mengerti

G C

Lihatlah ku disini

C F

Mungkinkah jika aku bermimpi

G C

Salahkah tuk menanti

[Interlude]