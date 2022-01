Chord Lagu Layung Beureum dan Liriknya, Lagu Sunda Populer Yayan Jatnika, 'Kiwari Tinggal Waasna'

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Layung Beureum. Lagu ini adalah lagu Sunda populer dari Yayan Jatnika.

Intro:

Em C

Em A

A E C B G E

Layung beurueum luhur gunung

E G E F

mukakeun rasa tunggara



Em C Em

layung beureum narembongan

C Em

kana na ge ngarangrangan

C Em

panutan nu ku si nyareungan

C Em

ayeuna tinggal lamunan

Em

kiwari tinggal waasna

C Em

gupahan pahitna rasa

C Em

kabagjaan ku sim ka sorang

C Em

ayeuna tinggal tunggara

Em

cinta… cinta urang

Em

ayeuna tinggal lamunan

C Em

duriat.. duriat urang

C Em

ayeuna ukur waasna



Em

bagja… bagja urang

Em

ayeuna tinggal impian

C Em

deudeuh.. deudeuh keur urang

C Em

ayeuna tinggal kalangkang

Chord Lagu Lamunan

Nah, chord gitar lagu Lamunan ini bisa menambah daftar kunci lagu-lagu Sunda favorit yang Anda mainkan.

Berikut ini kunci lagu Lamunan yang dilengkapi lirik lagu Lamunan.

Am F Am

Daun dalapa nu oyag ka tebak angin

F

Siga gupayna kawas gupayna

E

Nu lawas ilang

F Am F Am

Kasawang deui nembongan deui

A#

Asih munggaran nu teu kahontal

Am

Dina lamunan

(*)

Am

Mun seug manehna

F Am

Kiwari aya gigireun

F

meureunan hate moal tagiwur

E

Dirungrung gandrung

F Am F Am

Atuh kamana? naha dimana?

A#

Ukur ngolebat dina lamunan

Am

Dina lamunan

Reff :

D

Unggal tempat tos dipapay

F Am

Manehna taya laratan

D

Unggal beja nu katampa

F Am

Dijugjug wale teu aya

F

Kembang-kembang katresna

Am

Nu kungsi nyambuang

F

Ukur tinggal waasna

E Am

Nyeungitan lamunan

