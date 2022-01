New CB150X Sapa Warga Bekasi, Dengan Beragam Promo Menarik

TRIBUNJABAR.ID, Bekasi – Setelah menggelar Virtual Regional Public Launching New CB150X pada bulan Desember 2021 lalu, PT Daya Adicipta Motora (DAM) sebagai Main Dealer Sepeda Motor dan Suku Cadang Honda di Jawa Barat menggelar Exhibition New CB150X di Summarecon Mall Bekasi pada 29-30 Januari 2021.

Pada exhibition ini, konsumen yang membeli New CB150X secara cash atau kredit akan mendapatkan voucher modifikasi senilai Rp 1,000,000.-. Khusus konsumen yang melakukan transaksi kredit akan mendapatkan benefit tambahan yaitu potongan angsuran 2x untuk tenor 35x dan potongan angsuran 1x untuk tenor 23x & 29x.

Program servis gratis untuk 10 konsumen setiap harinya selama dua hari (29-30/1) di acara Exhibition New CB150X Summarecon Mall Bekasi. (DAM)

Selain menghadirkan program penjualan, bagi pengunjung pengguna sepeda motor Honda juga bisa melakukan perawatan sepeda motor Honda kesayangannya melalui program servis gratis untuk 10 konsumen pertama setiap harinya, paket hemat ganti oli hanya dengan membayar Rp 30,000.-, serta promo hemat servis & ganti oli hanya Rp 80,000.-.

Konsumen juga dapat menikmati promo menarik lainnya berupa diskon sebesar 10% untuk pembelian Honda Genuine Parts (HGP), Tire & Tube, diskon sebesar 5% untuk pembelian Honda Genuine Accessories (HGA), Apparel dan Helmet, dan diskon sebesar 5% untuk pembelian AHM Oil dan AHM Oil Gear Matic Oil (GMO).

Untuk mencoba fitur dan performa dari New CB150X, DAM juga menyediakan area test ride bagi konsumen yang ingin mencoba langsung New CB150X. Konsumen yang melakukan test ride hingga servis sepeda motor Honda berkesempatan mendapatkan merchandise menarik dari Daya Auto.

Pengunjung Mall sedang mencoba langsung fitur dan performa dari New CB150X di area test ride, (29/1). (DAM)



General Manager Motorcycle Sales, Marketing, & Logistic DAM, Handi mengatakan Aktivitas ini merupakan rangkaian dari Regional Public Launching yang sudah kami lakukan pada bulan Desember 2021, sebagai bentuk apresiasi kami kepada seluruh konsumen setia Honda untuk memberikan kemudahan konsumen dalam mewujudkan mimpinya memiliki sepeda motor Honda untuk menemani aktivitas kesehariannya.

“Selama dua hari penyelanggaraan, Konsumen bisa mencoba fitur dan performa dari New CB150X, menikmati beragam promo menarik mulai dari penjualan motor sport adventure touring New CB150X, promo pembelian HGP, HGA, & Apparel, hingga dalam hal perawatan sepeda motor Honda kesayangannya,” ujar Handi.

New CB150X dilengkapi oleh beragam pilihan Honda Genuine Accessories (HGA) dan apparel untuk menunjang penampilan pengendara berupa Rear Carrier, Tank Pad, Hand Guard, Fuel Lid Pad dan Crankcase Engine Protector dengan desain dinamis dan sporty sebagai pilihan bagi konsumen untuk mengupgrade tampilan menjadi semakin tangguh. Melengkapi gaya berkendara ketika turing melakukan eksplorasi alam Indonesia, beragam pilihan apparel hadir melengkapi model ini yaitu Camo Touring Helmet, Honda Camo Headwear, Honda Amagon Sling Bag, dan Camo Touring Jacket dengan material yang nyaman bagi pengendara.

New CB150X hadir dengan warna Volcano Matte Black, Glossy Red & Matte Green. Sebagai pionir di kelasnya, New CB150X dipasarkan dengan harga OTR (On The Road) Bekasi Rp 33,050,000.- dan untuk varian Special Edition (SE) Rp 33,550,000.-.