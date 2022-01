Operasi Kendaraan ODOL di Wilayah Hukum Polres Sukabumi, 37 Mobil Kena Tilang

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi, M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Satlantas Polres Sukabumi menggelar operasi over dimension dan over load (ODOL) kendaraan yang akan masuk dan keluar dari wilayah hukum Polres Sukabumi, Jawa Barat.

Kasatlantas Polres Sukabumi, AKP Bagus Yudo Setiawan, mengatakan, pemeriksaan dalam rangka terpeliharanya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) di wilayah Hukum Polres Sukabumi.

"Meningkatkan kualitas keselamatan pengguna jalan, menurunkan angka pelanggaran lalu lintas, menurunkan angka kecelakaan dan fatalitas korban," ujar Bagus, Sabtu (29/1/2022).

Ia mengatakan, kendaraan yang diperiksa merupakan jenis kendaraan bermuatan barang atau mobil beban.

Pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan kendaraan yang masuk kategori ODOL.

Baca juga: Tracing Kontak Erat Dua Pelajar di Kota Cirebon yang Terpapar Covid-19, Jumlahnya Bisa Bertambah

"Kurang lebih 230 kendaraan yang akan masuk dan keluar wilayah hukum Polres Sukabumi, yang diperiksa. Over load yakni kendaraan barang yang mengangkut muatan melebihi yang ditetapkan. Over dimensi, kendaraan barang yang mengangkut tidak sesuai dengan standar produksi dan ketentuan. Over dimension, kendaraan dimodifikasi lebih panjang atau tinggi (mobil barang)," ucap dia.

Menurutnya, dari jumlah 230 kendaraan yang diperiksa, terdapat 37 kendaraan yang dikenakan sanksi tilang.

Bagus mengatakan, aturan ODOL itu tertuang dalam pasal 277 Undang-undang Lalu Lintas.

Baca juga: KRONOLOGI Seorang Warga Kota Tasikmalaya Positif Covid-19, Jalani Swab Test karena Hal Ini

Serta over load atau kelebihan muatan sesuai pasal 307, yakni setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor angkutan umum barang yang tidak mematuhi ketentuan mengenai tata cara pemuatan, daya angkut, dimensi kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 ayat (1). (*)