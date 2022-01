Hadirkan Konten Video Premium untuk Pelanggan, Smartfren Sepakati Kerja Sama Ekslusif dengan Vision+

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta, 28 Januari 2022 – Smartfren menjadi operator pertama di Indonesia yang menjalin kerja sama eksklusif dengan Vision+, yaitu salah satu layanan streaming TV dan video on demand terbesar Indonesia yang dioperasikan oleh MNC Group. Melalui kerja sama ini, seluruh pelanggan Smartfren bisa mendapatkan hak khusus untuk mengakses berbagai konten premium, menyaksikan lebih dari 70 saluran TV lokal dan internasional, serta lebih dari 18.000 jam tayangan video on demand. Ditambah dengan paket Smartfren Unlimited Harian yang memberikan promo double FUP, akses eksklusif ini diharapkan memperkaya pengalaman seluruh pelanggan saat menjelajah internet.

Djoko Tata Ibrahim, Deputy CEO Smartfren mengatakan, “Pelanggan Smartfren telah mendapatkan kejutan awal tahun lewat paket Smartfren Unlimited Harian dengan double FUP. Kini kejutan itu bertambah lagi dengan adanya kerja sama eksklusif pertama di Indonesia, antara Smartfren dengan Vision+. Lewat kerja sama eksklusif ini pelanggan Smartfren akan memiliki pengalaman internetan yang semakin Unlimited, karena bisa mengakses berbagai berita nasional dan internasional, hingga film orisinil karya anak bangsa hanya menggunakan nomor Smartfren. Kolaborasi Smartfren sebagai operator telekomunikasi dan platform OTT seperti Vision+ sangatlah strategis karena akan memberikan pertumbuhan pelanggan bagi kedua belah pihak.”

Clarissa Tanoesoedibjo, Managing Director Vision+ menambahkan, “Setiap bulannya, Vision+ selalu konsisten dalam merilis original series terbaru, menyiarkan tayangan dari channel-channel premium, serta siaran langsung pertandingan olahraga dunia seperti BWF, MotoGP, dan Wimbledon. Dengan kerja sama eksklusif antara Vision+ dan Smartfren, masyarakat khususnya pelanggan Smartfren memiliki akses yang lebih mudah untuk menonton berbagai tayangan pilihan dari seluruh dunia.”

Pelanggan Smartfren cukup download aplikasi Vision+ dan memasukkan nomor Smartfren miliknya untuk langsung mendapatkan akses eksklusif untuk konten-konten video unggulan. Misalnya Lukas: The Journey of an Altar Boy, sebuah film seri yang menceritakan perjalanan seorang putra altar yang mencari tahu keberadaan ayahnya; ada juga Joe & Robot Kopi, sebuah serial bergenre petualangan keluarga yang menceritakan perjuangan Joe dan Clara dalam memperbaiki robot kopi ciptaan ayah mereka. Vision+ juga memiliki hak siar khusus untuk banyak kompetisi olahraga, salah satunya Badminton World Federation. Dengan demikian seluruh pelanggan Smartfren yang gemar olah raga bulu tangkis akan bisa langsung menyaksikan pertandingan-pertandingan BWF secara eksklusif di platform streaming ini.

Selain itu, pelanggan Smartfren juga bisa mendapatkan berbagai manfaat menarik. Untuk pelanggan Smartfren yang pertama kali download aplikasi MySmartfren, bisa memperoleh bonus kuota data 5 GB. Kemudian setiap kali melakukan pembelian paket data, pelanggan bisa memperoleh Smartpoin yang dapat ditukar dengan berbagai macam hadiah. Mulai dari penukaran Smartpoin dengan minuman/makanan tertentu di Indomaret, kupon potongan belanja di Tokopedia, hingga kupon potongan pembelian items untuk game Mobile Legend atau FreeFire. Pelanggan Smartfren juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti Rejeki WOW Treasure Hunt dan mendapatkan berbagai macam hadiah menarik.