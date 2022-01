Harga Minyak Goreng Curah Bulan Depan Rp 11 Ribu per Liter, Minyak Goreng Kemasan Ada Dua Harga

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Ferri Amiril Mukminin

TRIBUNJABAR.ID, CIANJUR - Kepala Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur Tohari Sastra mengatakan mulai 1 Februari 2022 harga eceran tertinggi minyak goreng Rp 11 ribu per liter.

Ia mengatakan, harga eceran tertinggi tersebut berlaku untuk minyak goreng curah. Untuk minyak goreng kemasan sederhana Rp 11 ribu per liter, dan untuk minyak goreng kemasan premium Rp 14 ribu per liter.

"Ada edaran dari pusat, mulai 1 Februari 2022 harga eceran tertinggi minyak goreng curah Rp 11 ribu per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13,5 ribu per liter, dan kemasan premium Rp 14 ribu per liter," ujar Tohari di Kantor Diskoperindagin Jalan Aria Wiratanudatar, Jumat (28/1/2022) siang.

Mendapat surat edaran dari pusat tersebut, rencananya pihak Diskoperindagin akan melakukan sosialisasi dan memonitor ke pedagang, ritel, dan pasar.

"Kami akan mensosialisasikan dan melakukan monitoring ke semua ritel dan pasar, lalu kami akan imbau kebetulan jika ada yang tetap menjual di atas harga eceran tertinggi maka kami sarankan untuk mengikuti aturan," katanya.

Ia mengatakan, setiap kebijakan pasti ada yang dirugikan dan diuntungkan, oleh sebab itu ia menyadari sosialisasi harus dilakukan secara bersama-sama.

Ini juga sebagai antisipasi lonjakan beberapa harga kebutuhan pokok menjelang puasa dan lebaran.

Ia mengatakan, untuk harga kebutuhan pokok lainnya relatif stabil.

"Kemarin sempat naik sedikit harga ayam, namun stabil kembali," katanya.

Pantauan di lapangan, selain dari Pemkab Cianjur yang menggelar operasi minyak goreng di alun-alun, kalangan pesantren juga menggelar pasar murah sembako.

Seperti yang dilakukan STAI Al Ittihad Cianjur yang menggelar bazar murah minyak goreng produk makanan, sembako, minuman, pakaian, dan lainnya.

Ketua STAI Al-Ittihad Wahyudin mengatakan bahwa selain agenda rutin, juga kegiatan ini dalam upaya meringankan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan lebih murah sepeti minyak goreng yang kini harganya tinggi.

"Tentu ini untuk kepentingan warga juga, alhamdulilah banyak yang menyambut baik," katanya. (*)