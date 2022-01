Chord Lagu Yayan Jatnika, Lagu Sunda Hits dari Yayan Jatnika, Lengkap serta Lirik Lagunya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut adalah chord lagu Pancuran Cinta, lagu Sunda yang dipopulerkan Yayan Jatnika.

Lagu Pancuran Cinta termasuk lagu pop Sunda hits dari musisi sekaligus penyanyi top Yayan Jatnika.

Nah, kamu bisa mencoba chord Pancuran Cinta untuk menambah daftar lagu yang bisa kamu mainkan dan nyanyikan.

Berikut ini kunci sekaligus lirik lagu Pancuran Cinta.

Intro:

Am F Am F Am F Am

Am F

Tah didieu, di jalan satapak

Am

Urang kungsi meungkeut jangji

F

Barengbar katresna

Am

Ngungkapkeun lambar carita

F

Tah didinya, di pancuran cinta

Am

Tempat urg mapag rasa

F

Silih simbeuh kadeudeuh

Am

Sangkan cinta meungkeut pageuh

F Am

Herang caina

F Am

Gambaran cinta

F Am

Ngungkapkeun lawang

F Am

Sagara cinta

Am

Wulanna, bentang na

F

Endahna alam rasa...

Am

Bagja keur urang duaan

Am F

Langitna megana jadi simpay katresna....

Am

Mugia sing salamina

Am

Wulanna, bentang na

F

Endahna alam rasa...

Am

Bagja keur urg duaan

Am F

Langitna megana jadi simpay katresna....

Am

Mugia sing salamina

Musik :

Am F Am F Am F Am

Am F

Tah didieu, di jalan satapak

Am

Urang kungsi meungkeut jangji

F

Barengbar katresna

Am

Ngungkapkeun lambar carita

F

Tah didinya, di pancuran cinta

Am

Tempat urg mapag rasa

F

Silih simbeuh kadeudeuh

Am

Sangkan cinta meungkeut pageuh

