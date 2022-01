Duka Nurul Arifin yang Kehilangan Putrinya Maula Magnalia: Kenapa Kamu Pergi Begitu Cepat

TRIBUNJABAR.ID- Putri dari Nurul Arifin, Maura Magnalia meninggal dunia pada Selassa (25/1/2-2022) karena diduga serangan jantung.

"Mendadak (meninggalnya), jantung mas," ujar Nurul Arifin dikutip dari Tribunnews, Selasa (25/1/2022).

Dugaan serangan jantung sebagai penyebab kematian Maura Magnalia membuatnya terkejut karena sebagai ibu, dia tahu betul anaknya tidak menunjukan gejala penyakit jantung.

"Belum, cuma dia suka kepikiran aja 'saya sakit' gitu lah," kata Nurul Arifin yang juga anggota DPR RI asal Kota Bandung dan Cimahi ini.

Maura Magnalia akan dimakamkan di Pemakaman San Diego Hills Memorial pada Rabu (26/1/2022).

Kata dia, sebelum meninggal, mereka sempat berkumpul bersama keluarga di rumah. Malam sebelum meninggal, Maura sempat duduk di meja makan.

"Jam 02.00 WIB, kita tidur dia masih di meja makan ya," terangnya.

Lalu pada subuh tadi, pembantu rumah menemukan Maura sudah dalam kondisi tak bernyawa.

"Kami udah tidur, pas masuk kamar, terus pagi pagi jam 04.30 WIB lah, pembantu yang menemukan dia," jelas Nurul.

Dalam unggahan Instagramnya, Nurul Arifin tampak terpukul akat kematian anaknya. Dia menulis:

"Dear my princess Maura, just cant understand wht yo gone so soon. I'll miss you in every second, you are light of my life," katanya.

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Nurul Arifin Sebut Putrinya Meninggal Karena Serangan Jantung,