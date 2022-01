Biasa Parkir Depan Pasar dan Bikin Lalin Terganggu, Kapan Angkot Palabuhanratu Punya Terminal?

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Kabupaten Sukabumi M Rizal Jalaludin

TRIBUNJABAR.ID, SUKABUMI - Setiap hari arus lalu lintas (lalin) di depan Pasar Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat selalu terganggu oleh angkot yang menumpuk parkir di depan pasar.

Hal itu terjadi karena angkot di Palabuhanratu belum mempunyai terminal. Diketahui, ada tiga jurusan angkot di Palabuhanratu, yakni jurusan Palabuhanratu - Cisolok, jurusan Citarik, dan Kiara Dua.

Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman mengatakan, pihaknya berencana akan meminta asep milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, yakni terminal tipe B untuk dijadikan tipe C sebagai tempat angkor parkir, ngetem nunggu penumpang.

Baca juga: Angkot Jurusan Sukabumi-Bogor Ringsek, Kecelakaan saat Bawa Penumpang Tabrakan Dengan Truk

"Kalau Palabuhanratu memang hari ini kita belum punya terminal karena yang yang itu diminta oleh Provinsi. Nah, di benak saya rencana kita sudah seizin pak Bupati juga bahwa sejalan dengan pengembangan Jabar Selatan nanti, terminal tipe B yang notabene menjadi kewenangan Provinsi kita arahkan untuk membangun di tempat lain, kemudian yang itu aset yang Provinsi akan kita minta lagi," ujarnya via telepon, Selasa (25/1/2022).

"Rencana nanti akan jadi terminal tipe C, kemudian juga akan jadi tempat parkir yang of the street kaya di Yogya, mungkin kaya seperti itu," jelasnya.

Dedi pun membenarkan bahwa angkot di Palabuhanratu ini menjadi penyebab kemacetan di depan Pasar Palabuhanratu.

"Betul, agak kesulitan di sana karena kita kan belum punya terminal, ada beberapa alternatif kita bikin terminal, tapi yang deket kita akan mintakan lagi terminal itu, sementara Provinsi dimintakan untuk bangun terminal sesuai dengan RUTR (Rencana Umum Tata Ruang) yang ada," ucapnya.*

Baca juga: Viral Parkir Bus Rp 350 Ribu di Dekat Malioboro, Wawali Malah Sebut Kemungkinan Niat Jelekkan Jogja