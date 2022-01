Chord Lagu Sesah Hilapna serta Liriknya, Lagu Sunda Populer dari Yayan Jatnika, 'Aduh Nyai . . '

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Sesah Hilapna yang bisa digunakan jika kamu ingin bernyanyi atau bermain musik lagu Sunda.

Lagu Sesah Hilapna adalah lagu Sunda yang dipopulerkan oleh Yayan Jatnika.

Bagi penikmat lagu pop Sunda, Yayan Jatnika ini sudah terkenal. Ia sudah banyak menghasilkan karya lagu yang populer dan hits.

Nah, inilah chord dan lirik lagu Sesah Hilapna.

Intro:

F#m Dm F G Am

Am

Cinta kuring ka manehna

Am G D

Anggang kahalang sagara

Am F

Moal luntur kaibunan

F G

Moal gedag kaanginan

G Am

Cinta ngan ukur salira

**

Am A

Cinta kuring nu ayeuna

G Am

Masih kawas anu baheula

Am

Kasalira kuring cinta

F G

Moal rek aya gentosna

Am

Asih urang salamina

Reff

Am G F Am

Aduh nyai ieu akang emut bae

Am Em G

Ka salira teuweleh ka bayang-bayang

F G Am

aduh sesah hilapna

Am G

Sakolebat rerendengan

F Am

Bari ukur na impenan

Am G

Pinuh ku kembang hareupan

G F Am

Nyorang jalan ka bagjaan

Dm E Am

Kalah dikumaha adat urang anu beda

