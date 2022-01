Saat Bahasa Sunda Digugat, Film Berbahasa Sunda Masuk Kompetisi Festival Film di Berlin dan Dipuji

Film berbahasa Sunda berjudul Before, Now & Then (Nana) terseleksi tayang perdana di program kompetisi utama 72nd Berlin International Film Festival.

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Film berbahasa Sunda, Before, Now & Then atau Nana berhasil masuk dalam daftar program kompetisi utama Festival Film Internasional Berlin (Berlinale) 2022.

Film berlatar waktu di akhir 1960-an ini, diadaptasi dari salah satu bab dalam novel Jais Darga Namaku karya Ahda Imran.

Jais Darga Namaku diterbitkan pada 2018.

Tribun Jabar pun mengecek ketersediaan novel Jais Darga Namaku di Gramedia Merdeka.

Namun ketika dicek, buku ini sudah tidak tersedia dan kosong.

"Kalau di data kosong, Kak," ujar penjaga toko buku Gramedia Merdeka, Jumat (21/1/2022).

Before, Now & Then (Nana) bercerita tentang seorang perempuan Indonesia yang hidup di daerah Jawa Barat yang diangkat dari sebuah kisah nyata kehidupan Raden Nana Sunani.

Penyair Ahda Imran di Gedung Indonesia Menggugat, Kota Bandung, Selasa (13/3/2018) sore. (Tribun Jabar/Ery Candra)

Kisah seorang perempuan yang melarikan diri dari gerombolan yang ingin menjadikannya istri dan membuatnya kehilangan ayah dan anak.

Ia lalu menjalani hidupnya yang baru bersama seorang menak Sunda hingga bersahabat dengan salah satu perempuan simpanan suaminya.