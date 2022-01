Dikasih Hati Minta Jantung di Kasus Pria Garut Nyatakan Cinta ke Istri Orang, Tebasan Golok Bicara

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Sidqi Al Ghifari





TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Kasus suami di Garut berinisial An (25) tebas wajah temannya, HI (32) karena nyatakan cinta pada istri An diwarnai masalah ekonomi keluarga An.

Kapolsek Pasirwangi AKP Abusono menerangkan, HI pernah membantu keluarga An yang alami kesulitan ekonomi. Peristiwa itu sendiri terjadi di Kecamatan Pasirwangi Kabupaten Garut pada Selasa (11/1/2022).

Selain itu, pelaku juga sebelumnya pernah menggadaikan sepeda motor terhadap korban. HI kemudian merasa iba. Ibarat pepatah, dikasih hati minta jantung, Hi kemudian nyatakan cinta pada istri pelaku.

"Korban pernah datang ke rumah pelaku dan nyatakan cinta sayang kepada istri pelaku dan sanggup membiayai anaknya," ucapnya.

Sang suami, merasa tak terima. Meskipun hidup miskin, perbuatan pelaku dianggapnya keterlaluan. Akhirnya, tebasan golok pun berbicara.

Baca juga: Polres Tasikmalaya Kota Gerebek Rumah Pembuatan Miras Kemasan Gelas

"Pelaku melakukan penganiayaan dengan cara membacok bagian wajah sebelah kiri korban menggunakan senjata tajam golok," ujar AKP Abusono.

Pernyataan cinta tersebut juga dibumbui dengan janji bisa membiayai hidup istri pelaku beserta anaknya.

"Akibat kejadian tersebut korban menderita luka sabetan senjata tajam 22 jahitan di bagian muka sebelah kiri,"

"Saat mengamankan terlapor, saat itu juga kami menemukan dua bilah senjata tajam berupa golok dan 3 kunci astag. Pelaku langsung kami bawa," ungkap AKP Abusono.

Baca juga: KAMU Perlu Tahu, Tak Mudah Polisi Periksa Arteria Dahlan di Kasus Bahasa Sunda, Simak Penjelasannya

Terkait ditemukannya 3 kunci astag di kediaman pelaku, ia menyebut pelaku mengaku pernah melakukan aksi pencurian motor di kawasan Kecamatan Tarogong Kaler.

"Saat ini kasusnya sudah dilimpahkan ke Polres Garut," ujarnya.(*)