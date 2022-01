Chord Lagu Runtah dan Liriknya, Lagu Sunda dari Doel Sumbang, Dibuatkan Versi Duet dengan Sule

TRIBUNJABAR.ID - Kamu penikmat lagu Sunda dari Doel Sumbang? Kamu bisa mencoba memainkan chord lagu Runtah.

Lagu Runtah termasuk lagu populer dari salah satu album Doel Sumbang. Lagu ini bahkan dibuatkan versi duet dengan komedian sekaligus seniman, Sule.

Sebagai penyanyi sekaligus musisi, Doel Sumbang memang banyak menghasilkan karya yang kerap hits di kalangan penikmat musik.

Berikut ini chord dan lirik lagu Runtah.

[INTRO] : E B [4X]

Am

Panon na alus, irung alus, biwir alus

Am

Ditempo ti hareup ti gigir meuni mulus

Dm Am

Ngan hanjakal pisan kalalakuan siga Setan

Dm E (Am)

Gunta ganti jalu teu sirikna unggal minggu

Am

Naha kunaun nu geulis loba nu bangor

Am

Naha kunaon nu bangor loba nu geulis

Dm Am

Sigana mah ngaraasa asa aing hade rupa

Dm E Am

Bisa payu ka sasaha tungtung na jadi cilaka

[CHORUS]

E

Kulit klir koneng cangkang cau

Am

Huntuna bodas tipung tarigu

E

Biwir beureum, beureum jawer hayam

Am

Panon coklat kopi susu

E

Ngan naha atuh beut di mumurah

Am

Geblek hirup daek jadi Runtah

E

Ulah bangga bisa gunta ganti jalu

Am

Komo jeung poho di baju