Almuthohir, Relawan di Jabar yang Dorong Erick Thohir Maju di Pilpres 2024

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sejumlah pemuda di Jabar deklarasi diri Aliansi Pemuda Erick Thohir (Almuthohir). Mereka dorong Erick Thohir maju di Pilpres 2024.

Deklarasi yang dihadiri oleh puluhan pemuda generasi milenial dari berbagai latarbelakang mulai aktivis, pelajar, pengusaha muda, dan lainnya. Deklarasi dilakukan di Jalan Tirtayasa, Kota Bandung, Jumat (21/1/2022).

Ketua Umum Almuthohir, Amin Nurdin menyampaikan sebagai bangsa yang besar, Indonesia memegang prinsip ketimuran dan menjadi bangsa bermartabat serta memiliki nilai luhur.

Hal ini yang kemudian menjadi tantangan yang harus dihadapi, salahsatunya bangkit dari dampak pandemi, pemulihan, dan penguatan ekonomi.

"Pak Jokowi sudah banyak lakukan terobosan dan prestasi. Maka butuh sosok yang tepat untuk lanjutkan kepemimpinan Jokowi. Ya sosok yang berjiwa nasionalis, religius, dan mampu menjawab tantangan Internasional itu pak Erick Thohir," katanya.

Baginya, Erick Thohir sosok muda dengan penuh inspirasi, agamis, santun, dan tentunya pengusaha sukses di berbagai bidang. Usaha yang dijalankan Erick Thohir pun, katanya, tak hanya di dalam negeri, melainkan di luar negeri.

Selain itu, pergaulan internasionalnya diperkuat semasa kuliah di Glendale Community College California dan National University of California, Amerika Serikat.

Meski banyak menimba ilmu di luar negeri, Erick Thohir tetap kembali ke Indonesia untuk berbakti demi bangsa dan negara, hingga dipercaya Jokowi menjadi Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN).

"Ada ungkapan 'right man in the right place'. Nah, Erick Thohir bisa menjawab tugas berat sebagai Menteri BUMN dengan prestasi mengelola 114 perusahaan plat merah di seluruh Indonesia, salahsatu inovasinya membangun visi perusahaan lebih kuat melalui program AKHLAK BUMN yang akronimnya amanah, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Konsep ini menjadi acuan perusahaan dalam tingkatkan kinerjanya," ujarnya.

Selanjutnya, Amin mengapresiasi segudang kepakaran Erick Thohir, mulai pengalaman di bidang ekonomi sampai menjadi Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah periode 2021-2024.

"Kami yakin Indonesia bisa jadi pusat ekonomi syariah dunia sekaligus bisa perbaiki kondisi ekonomi dalam negeri dan jadikan Indonesia lebih maju. Pak Erick juga telah satukan seluruh kekuatan bank syariah BUMN dan menjadikan semuanya sebagai bank syariah Indonesia (BSI) yang sampai sekarang berhasil dapatkan izin operasional di Dubai, Uni Emirat Arab," katanya.(*)