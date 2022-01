Asuransi Kesehatan Mandiri Inhealth Tumbuh Positif, Tahun Ini Permudah Nasabah Melalui Digital

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Bisnis asuransi tumbuh positif di masa pandemi Covid-19, salah satunya adalah Mandiri Inhealth yang mengalami kenaikan pesat.

Direktur Operasional Mandiri Inhealth, Oni Jauhari mengatakan kepersetaan tetap tumbuh karena adanya kerjasama dengan badan usaha atau provider.

"Pertumbuhan kepersertaan Mandiri Inhealth di Jabar kecuali Bekasi dan Bogor, naik 134 persen lebih tinggi dari yang sebelumnya yaitu 17 persen," ujar Oni saat ditemui seusai acara Provider Gathering Mandiri Inhealth dengan tajuk ‘We Are One’ di Pullman Bandung, Selasa (18/1/2022).

Baca juga: 5 Asuransi Kesehatan Online Terbaik Paling Direkomendasikan, Yuk Cari Tahu!

Oni menambahkan di masa pandemi, banyak masyarakat yang panik dan mencari pelayanan kesehatan yang menjamin Covid-19.

Ia juga melihat kesadaran masyarakat akan memiliki asuransi kesehatan semakin tinggi.

"Banyak juga yang ketika mereka punya uang lebih justru membeli asuransi tambahan," kata Oni.

Untuk meningkatkan kemudahan masyarakat akan asuransi kesehatan, sistem layanan asuransi berbasis teknologi.

Asuransi berbasis digital ini akan membantu nasabah akan lebih dimudahkan mulai dari proses pemilihan produk asuransi, administrasi hingga proses klaim – semua dapat dilakukan lebih mudah, efektif dan tidak ribet.

Baca juga: Bagaimana Cara Urus Asuransi Jika Kendaraan Anda Digondol Maling? Begini Langkah-langkahnya

"Mandiri Inhealth Bandung didukung oleh 300 provider yang terdiri dari provider RS, Apotek, Klinik, Dokter Umum, Dokter Gigi, serta Laboratorium untuk mendapatkan kesehatan yang optimal," ujarnya.

Mengusung tema 'We Are One', Provider Gathering Mandiri Inhealth bertujuan untuk membangkitkan semangat kebersamaan dan satu tujuan dalam memberikan pelayanan yang terbaik.

Oni mengatakan mulai Februari 2022, inovasi pelayanan Mandiri Inhealth di era digital meningkatkan kualitas layanan dari provider seperti digitalisasi klaim, pendaftaran yang cepat melalui QR Code, e-Formularium obat Inhealth dan juga aplikasi FitAja yang dapat memudahkan peserta dalam proses pengobatan.