Harga Telur Ayam Makin Terpuruk, di Kandang Hanya Segini, di Eceran Hampir Sentuh Rp 20.000 per Kg

Laporan wartawan Tribunjabar.id, Andri M Dani

TRIBUNJABAR.ID,CIAMIS – Harga telur ayam ras di tingkat peternak di Ciamis semakin terpuruk.

Pada Rabu (19/1) harga telur ayam di kandang peternak ayam di Ciamis sudah terpuruk di kisaran Rp 17.700-Rp 17.800 per kg.

Sedangkan di tingkat pasar eceran harga telur ayam melorot di angka Rp 22.500-Rp 23.000 per kg.

Seperti pantau Tribun di Pasar Subuh Ciamis Rabu (19/1) pedagang menjual telur ayam ras dengan harga Rp 22.500 per kg.

“Hari ini sudah turun ke angka Rp 22.500 per kg. Nggak tahu besok,” ujar Dede Yayan, pedagang telur ayam, barang kelontong dan pakan unggas di Pasar Subuh Ciamis kepada Tribun Rabu (19/1).

Sementara di kios pakan ternak di bunderan Stadion Galuh Ciamis Rabu (19/1) harga telur yam ras Rp 23.000 per kg.

Sekretaris Perkumpulan Peternak Ayam Priangan (P2AP) H Kuswara Suwarman kepada Tribun Rabu (19/1) harga telur ayam di tingkat pasar eceran di berbagai pasar di Jawa Barat, tidak hanya di Ciamis di kisaran Rp 23.000 per kg.

Dari info Pinsar menurut Kuswara diketahui, realisasi harga telur ayam ras di tingkat pasar eceran di beberapa di Jabar Selasa (18/1) tidak terlalu beragam, berada dikisaran Rp 23.000 per kg.

Seperti di Depok, Bogor Sukabumi dan Cianjur di kisaran Rp 23.000-Rp 23.500 per kg, Karawang, Bekasi, Subang, Purwakarta (Rp 22.500-Rp 23.000 per kg), Bandung Raya, Sumedang, Garut (Rp 22.500-Rp 23.000 per kg), Cirebon, Indramayu, Majalengka dan Kuningan (Rp 22.500-Rp 23.000 per kg).

