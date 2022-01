Chord dan Lirik Lagu Pukah dari Yayan Jatnika, Lagu Sunda Hits, 'Diri Kuring Ibarat Cukang . . '

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Pukah yang bisa digunakan jika ingin memainkan musik lagu-lagu Sunda populer.

Lagu pop Sunda yang dipopulerkan Yayan Jatnika ini, memiliki lirik yang menyentuh dan bikin baper.

Lagu ini termasuk lagu Sunda hits. Nah kali ini, kamu bisa mencoba chord dan lirik lagu Pukah ini.

Intro : Am F Dm E

B G A# A C

Am E F Am

Satadina sugan teh moal rek cidra

E F E

Boro betah mika nyaah mika cinta

Dm Am

Ka manehna kuring geus asa miboga

E F E

Geuning asih teh lain nu kuring

Dm

Katresna gancang luncatna

G Am

Milih nu lian

Am E F Am

Diri kuring ibarat cukang wahangan

F E F E

Dipake meuntas pikeun nyorang paniatan

Dm Am

Batin sedih duh nyeri kaliwat saking

E F E

Peurih asa diturih ku hinis

Am Dm G

Asa ditirug jajantung, ngalanglayung

G#

Anjeun datang deui

F Am

Sanggeus meunang kanyeri

G

Tapi hate teu narima

Am F

Kanyeri asa can bari

F A# A

Bongan anjeun tega

F Am

Ngulinkeun rasa kacinta

E

Asih nu mimiti

F C