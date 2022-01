Sinergi Dua Anak Perusahaan BUMN Dorong Inklusi Keuangan di Indonesia

(Kiri-kanan) Chief Marketing Officer POSFIN Riano Bayu Satria, Chief Operating Officer POSFIN Sandi Mardiansyah, Chief Executive Officer POSFIN Setyo Budianto, Direktur Business & Marketing Finnet Irena Aldanituti, GHO Trading & E-Commerce Services Finnet Angelika Tiara Putri, dan Vice President Financial & Trading Services Finnet Firmanto A. Purawan usai penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara Finnet & POSFIN di Bandung (14/1). Kerja sama ini adalah wujud komitmen antara kedua anak perusahaan ‘pelat merah’ dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia.

TRIBUNJABAR.ID , Jakarta, 17 Januari 2021 – PT Finnet Indonesia (Finnet) yang merupakan anak perusahaan PT Telkom Indonesia melakukan penandatanganan kerja sama dengan PT Pos Finansial Indonesia (POSFIN) yang merupakan anak perusahaan PT Pos Indonesia (Persero).

Kerja sama ini adalah wujud komitmen antara kedua anak perusahaan ‘pelat merah’ tersebut dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Business & Marketing Finnet, Irena Aldanituti beserta jajaran senior leader dan Chief Executive Officer POSFIN Setyo Budianto beserta jajaran Board of Directors.

Dengan kapabilitas sebagai digital financial service yang terhubung dengan lebih dari 80 bank, 122 biller, 12 payment partner, 46 eCommerce partner, dan 7 negara, Finnet dipercaya akan mampu berkontribusi lebih terhadap value and benefit pada aplikasi yang dikelola langsung oleh POSFIN, yaitu Pospay Agen.

Sebagai platform digital dengan skema jaringan bisnis keagenan, Pospay Agen mampu mengakomodasi kebutuhan layanan jasa payment point online banking dan layanan jasa kurir logistik (Lo-Fintech) yang dapat diakses secara multi-screen and multi-devices, mulai dari Android smartphone, perangkat EDC, dan online website.

Peran Finnet di Pospay Agen adalah menghadirkan fitur layanan Source of Fund (sumber dana) Giropos pada payment gateway Finnet secara host-to-host. Dengan demikian pengguna akan diberikan kemudahan untuk bertransaksi melalui saldo Finpay Money maupun saldo Giropos di Pospay Agen.

Dalam sambutannya, Direktur Business & Marketing Finnet Irena Aldanituti, menyampaikan kerja sama ini sejalan dengan visi Finnet dalam mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia. “Keuangan digital sekarang sudah menjadi kebutuhan hidup kita sehari-hari.

Sejalan dengan visi kami yaitu menjadi digital financial service company pilihan untuk mengakselerasi inklusi keuangan Indonesia, kami optimis kerja sama Finnet dan POSFIN ini mampu memberikan ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk dan layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.”

Sejalan dengan Alda, Chief Executive Officer POSFIN Setyo Budianto menyampaikan bahwa kolaborasi antara Finnet dan POSFIN merupakan bentuk kerja sama yang sangat efektif dan cerdas untuk mentransformasi ekonomi Indonesia menuju arah yang lebih baik lagi.

“Membangun inklusi keuangan di Indonesia juga merupakan mimpi kami di POSFIN. Salah satu upaya yang kita lakukan yaitu dengan menguatkan Pospay, dan kami akan terus berkolaborasi dengan Finnet Indonesia untuk meningkatkan layanan yang kami miliki.” Tambah Setyo Budianto.

Pospay Agen di tahun 2021 telah memiliki lebih dari seratus ribu agen yang tersebar di 34 provinsi dan telah melayani lebih dari sembilan juta pelanggan di Indonesia. Solusi yang ditawarkan di antaranya solusi pembayaran dan struktur berlaba.

Pospay menawarkan keuntungan kepada agennya yang diperoleh dari skema korgen. Spesifikasi utama untuk level korgen yang pertama adalah berbadan hukum. Selain itu, Pospay juga telah memiliki kantor di wilayah kerjanya dan jaringan keagenan, serta melakukan perikatan dengan perusahaan dalam bentuk perjanjian. Pospay didukung oleh tim sales dan support after sales 24/7 yang dapat dihubungi melalui helpdesk POSFIN.

