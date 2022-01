Persib, Tunjukkan Sihung Maungmu! Do the Best! seru Bobotoh Geulis yang Juga Anggota Paskibraka Ini

Laporan Kontributor Tribunjabar.id Garut, Sidqi Al Ghifari

TRIBUNJABAR.ID, GARUT - Qyara Maharani Putri (17), anggota Paskibraka Nasional 2021, menginginkan Persib Bandung tampil maksimal melawan Borneo FC malam nanti.

Ia menginginkan para penggawa Persib memberikan kebanggaan sejati untuk para bobotoh yang berharap besar untuk meraih kemenangan.

Termasuk harus bisa menunjukkan kembali kekuatan taring Maung Bandung dengan mengalahkan Borneo FC.

"Do the best, tunjukkan sihung maung-mu, berikan kebanggaan buat kami, para bobotoh sejati, dan semua warga Jabar. Persib Juara, Jabar Juara," ujarnya saat dihubungi Tribunjabar.id, Selasa (18/1/2022).

Kecintaannya terhadap Persib, menurutnya, sudah muncul ia sejak kecil yang merupakan kecintaan warisan yang diturunkan dari ayahandanya.

Qyara menyebut saat ini yang diinginkan masyarakat Jawa Barat adalah permainan Persib yang konsisten dengan meraih banyak pundi-pundi kemenangan.

"Menang atau kalah dalam pertandingan adalah hal wajar, asal jangan terus larut dalam keterpurukan. Segera evaluasi dan termotivasi kembali," ungkap Duta Pancasila Nasional asal Garut itu.

Terkait posisi pelatih yang saat ini banyak dikritik habis oleh bobotoh, Qya menyebut setiap pelatih punya metode dan cara sendiri.

Ia berharap bobotoh memberikan kesempatan dengan terus mendukung Persib dalam setiap pertandingan walaupun hasil akhir menang atau kalah.

"Evaluasi dan target pelatih biar manajemen yang berhak dan bertanggung jawab menentukannya,"

"Kita sebagai suporter mendoakan yang terbaik bagi Persib bisa menjuarai liga paling bergengsi di Indonesia tahun ini."

"Hidup Persib! Hidup Bobotoh!" ungkapnya. (*)