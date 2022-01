Chord Lagu Kapalang Nyaah, Lagu Sunda Hits dari Abiel Jatnika, Lengkap serta Liriknya

TRIBUNJABAR.ID - Berikut ini chord lagu Kapalang Nyaah yang merupakan lagu Sunda hits.

Lagu Kapalang Nyaah adalah lagu yang dipopulerkan penyanyi Sunda terkenal saat ini, Abiel Jatnika.

Lagu ini sempat booming setelah dirilis pada 2017. Lagu pop Sunda ini menyentuh hati dan liriknya mendalam.

Abiel adalah putra dari penyanyi dan musisi Sunda top, Yayan Jatnika.

Inilah chord dan lirik lagu Kapalang Nyaah.

Intro;

Em C B Em C Am B Em B C B Em

Em

Teu wasa kedah ngantosan

Am

Kanteunan mun lami hasrat hate ngagedur

B. Em.

Hoyong patarema dina soca sanaos sakiceup