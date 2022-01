Vidi Aldiano Kini Menikah dengan Sheila Dara, 6 Tahun Pacaran Tak Banyak Terekspos, Ini Alasan Vidi

TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi papan atas Indonesia, Vidi Aldiano.

Vidi Aldiano kini telah resmi melepas masa lajang dengan menikahi Sheila Dara Aisha.

Vidi Aldiano dan Sheila Dara Aisha resmi menjadi suami istri setelah berpacaran selama enam tahun.

Dilansir dari Tribunnews.com, jelang pernikahan pasangan ini, sebagian warganet menilai keduanya menikah dadakan karena jarang mengekspos hubungannya di media sosial.

Padahal sudah enam tahun mereka menjalin hubungan, hal tersebut membuat banyak orang terkejut termasuk Melaney Ricardo.

"Lo kan bilang bahwa tadi udah pacaran selama enam tahun. How come gue sebagai seorang public figure juga enggak pernah mendengar berita elu pacaran?" tanya Melaney dalam video terbaru di kanal YouTubenya, dikutip Minggu (16/1/2022).

Mendengar pertanyaan Melaney, Vidi juga bingung, kenapa orang lain banyak yang terkejut soal perniakahannya, padahal diakuinya beberapa kali ia sempat membuat postingan bersama Sheila Dara.

"Enggak tahu ya. Sebenarnya aku nge-post ada, tapi kayak I'm not really exposing my relationship ke luar," jawab Vidi.

Kendati demikian, ia memang membenarkan bahwa jarang mengumbar kemesraan di sosial media.

Alasan kuatnya lainnya, Vidi tidak mau terkenal dengan karena sensasinya, melainkan kemampuannya di dunia hiburan Tanah Air.