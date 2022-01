Kejutan Awal Tahun 2022, Yamaha Perdana Hadirkan Motor 125 cc dengan Blue Core Hybrid dan Y-connect

TRIBUNJABAR.ID - Memasuki awal tahun baru 2022, Yamaha membagikan semangat dan warna baru kepada masyarakat Indonesia, dengan meluncurkan model baru Yamaha Fazzio Hybrid - Connected yang sekaligus menjadi awal dari jajaran produk di kategori terbaru, Classy Yamaha, melalui Virtual Launching di Official Youtube Yamaha Indonesia pada tanggal 17 Januari 2022.

”Sebagai produsen sepeda motor global, Yamaha memiliki komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya mendukung perubahan kebutuhan dan tren gaya hidup pelanggan setia kami. Maka, kami menghadirkan model baru yang dikembangkan secara khusus. Melalui desain gaya yang unik, konsep cerdas dan trendi yang menampilkan konsep kategori baru kami Classy Yamaha. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan adalah bahwa Classy tidak hanya berarti klasik tetapi juga berkelas. Line up motor Yamaha yang dapat mendukung lifestyle pengendara untuk tampil lebih unggul. Sebagai buktinya, teknologi baru Yamaha Blue Core Hybrid yang baru saja diadaptasi pada model baru ini guna mendukung efisiensi konsumsi bahan bakar dan performa berkendara.” ungkap Minoru Morimoto, President Director & CEO PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM).

Yamaha luncurkan model baru Yamaha Fazzio Hybrid - Connected melalui Virtual Launching (YAMAHA)

Yamaha Fazzio Hybrid - Connected sebagai keluarga baru Classy Yamaha, menghadirkan berbagai keunggulan seperti desain baru yang simpel dan modern, teknologi terbaru yang cocok untuk gaya hidup masa kini serta aksesoris port yang mewakili kebutuhan anak muda dalam mengekspresikan diri pada sepeda motornya sesuai dengan style masing-masing. Adapun teknologi yang dihadirkan yakni Blue Core Hybrid yang membuat semakin bertenaga, ramah lingkungan dan handal. Dilengkapi dengan Yamaha Motorcycle Connect yang mendukung generasi muda saat ini untuk selalu terkoneksi dengan smartphone lewat aplikasi Y-Connect.

Desain Simple dan Modern

Yamaha memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kepuasan pelanggan, salah satunya dengan berinovasi dalam menghadirkan line up produk sesuai perkembangan tren masa kini. Sebagai produk Classy Yamaha, model baru Yamaha Fazzio Hybrid - Connected memiliki desain simple dan modern yang menjadikannya lebih stylish serta semakin berkelas. Tampilannya yang stylish semakin diperkuat dengan adanya Full Digital Speedometer serta Desain LED headlight yang unik. Desain Yamaha Fazzio Hybrid - Connected yang stylish dan trendi mendukung pengendara tampil lebih percaya diri untuk menggunakannya sebagai alat transportasi sekaligus mendukung gaya berkendara yang up to date.

Teknologi Blue Core Hybrid

Selain unggul dengan desain motor unik yang stylish, Yamaha Fazzio Hybrid-Connected dengan teknologi Blue Core generasi terbaru memberikan pengalaman berkendara lebih bertenaga, ramah lingkungan dan handal. Teknologi Blue Core Hybrid ini memiliki 2 sumber tenaga yang saling bersinergi, yaitu tenaga yang dihasilkan dari mesin serta tenaga yang berasal dari Electric Power Assist Start yang membuat akselerasi awal lebih bertenaga dan halus khususnya ketika membawa penumpang, barang, dan jalan menanjak.

Semakin canggih karena motor ini dilengkapi sistem One Push Start yang membuat mesin cepat menyala dengan satu sentuhan serta Stop & Start System yang berfungsi mematikan mesin secara otomatis saat motor tidak digunakan sehingga lebih menghemat bahan bakar.

Always On dengan fitur Y-Connect

Menyadari tingginya kebutuhan anak muda saat ini untuk selalu terkoneksi dengan smartphone, maka pada Yamaha Fazzio Hybrid - Connected telah disematkan fitur Y- Connect yang menghubungkan smartphone dengan motor pengendara melalui aplikasi Y-Connect. Fitur Y-connect telah disematkan pada produk-produk Yamaha, seperti MAXI Yamaha (All New Aerox Connected dan All New NMAX Connected) serta produk terbaru dari Sport (All New R15 Connected) dan kini Yamaha semakin memperluas penggunaan fitur Y-connect pada motor 125 cc.

Melalui aplikasi Y-Connect, pengendara dapat terkoneksi untuk mendapatkan update notifikasi telepon dan pesan, Lokasi Parkir, Rekomendasi Perawatan (Engine Oil dan Battery /Accu), Monitoring konsumsi bahan bakar, dan Notifikasi malfunction. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan gaya hidup anak muda saat ini untuk semakin berkelas.

Customizability Function dengan Aksesoris Port

Mendukung pengendara, khususnya anak muda yang senang mengekspresikan diri, Yamaha Fazzio Hybrid - Connected menyediakan aksesoris port yang memberikan kebebasan pengendara dalam berekspresi sesuai dengan gaya, karakter dan selera pengendara masing-masing. Terdapat 3 aksesoris yang dapat dipasangkan pada aksesoris port ini, diantaranya aksesoris Leg Soft Bag dan Outer Luggage untuk membawa barang bawaan lebih aman dan nyaman, seperti bola basket dan sepatu. Serta Cover Panel berupa plat yang dapat di custom sebagai penanda ownership atau kepemilikan pengendara sesuai dengan style nya masing-masing.

Keunggulan lainnya, Yamaha Fazzio Hybrid - Connected memiliki beragam keunggulan lain yang mendukung kepraktisan pengendara, seperti Double Hook Carabiner, gantungan barang ganda dengan sistem pengunci model carabiner sehingga lebih praktis dan amat saat membawa banyak barang. Spacious Lidded dan Open Pocket untuk membawa barang dibagian depan dengan pilihan ruang penyimpanan tertutup dan terbuka. Electric Power Socket mengisi daya gadget pengendara sehingga mendukung pengendara always on. Semakin praktis dengan didukung kapasitas tangki bahan bakar 5,1 L mendukung daya jelajah yang lebih jauh serta kapasitas bagasi 17,8 L yang terbesar di kelasnya, sehingga dapat menampung barang bawaan lebih banyak seperti baju ganti dan fashion item yang mendukung pengendara tetap tampil stylish.

Selain praktis, seluruh tipe Yamaha Fazzio Hybrid - Connected juga semakin berkelas karena sudah dilengkapi lampu Hazard untuk memberi tanda darurat serta telah menggunakan Smart Key System, sistem kunci canggih tanpa anak kunci (keyless) yang dilengkapi dengan fitur Answer Back System untuk memudahkan pengendara mencari posisi parkir motor.

Beragam keunggulan Yamaha Fazzio Hybrid - Connected semakin memperkuat produk ini sebagai bagian dari Classy Yamaha yang dapat menjadi pilihan berkelas anak muda smart dan mengutamakan lifestyle saat berkendara. Yamaha Fazzio Hybrid - Connected memiliki 2 (dua) kategori dengan tampilan warna yang berbeda, yaitu FAZZIO LUX dengan tampilan warna elegan dan premium yang mendukung gaya hidup modern dan FAZZIO NEO dengan tampilan warna sporty sesuai karakter anak muda yang easy going dan aktif. Yamaha Fazzio Hybrid - Connected LUX hadir dengan 2 (dua) pilihan warna premium, LUX Matte Black dan LUX Prestige Silver. Sedangkan, Yamaha Fazzio Hybrid - Connected NEO hadir dengan 4 (empat) pilihan warna sporty, NEO Cyan, NEO Red, NEO Beige, dan NEO Black.

Yamaha Fazzio Hybrid - Connected NEO dengan tampilan warna glossy dipasarkan dengan harga Rp 21,700,000 OTR Jakarta, sedangkan Yamaha Fazzio Hybrid - Connected LUX dengan tampilan matte seharga Rp 22.000.000 OTR Jakarta. Yamaha Fazzio Hybrid - Connected sudah dapat dibeli di seluruh dealer resmi Yamaha Indonesia mulai bulan Januari 2022. Untuk informasi selengkapnya dapat mengunjungi website resmi Yamaha Indonesia www.yamaha-motor.co.id atau Instagram @yamahaindonesia.