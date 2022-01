Jadwal Siaran Liga Inggris, Malam Ini Man City vs Chelsea, Aston Villa vs MU, Live di Mola TV

TRIBUNJABAR.ID - Kasta teratas Liga Inggris, Premier League pekan ke-22 kembali berlanjut, pada Sabtu (15/1/2022) dan Minggu (16/1/2022)

Keseruan pekan 22 Liga Inggris dapat disaksikan secara live streaming Mola TV dengan gratis.

Berdasarkan jadwal Liga Inggris, laga Manchester City vs Chelsea, Aston Villa vs Manchester United, dan Liverpool vs Brentford bakal dimuat di pekan ke-22.

Pertandingan Man City vs Chelsea akan menjadi duel menarik lantaran kedua kesebelasan merupakan tim papan atas Premier League.

Saat ini Man City duduk di urutan pertama klasemen Liga Inggris dengan perolehan 53 angka dari 21 laga yang telah dilalui.

Tim besutan Pep Guardiola itu berselisih 10 angka dengan pesaing terdekat mereka, Chelsea, yang duduk di peringkat kedua klasemen Liga Inggris.

Man City tengah berada dalam tren positif seusai tak terkalahkan di lima laga teraktual Liga Inggris.

Hasil-hasil itu didapat Man City ketika bertanding melawan Leeds (7-0), Newcastle United (4-0), Leicester (6-3), Brentford (1-0), dan Arsenal (2-1).

Sama seperti Man City, Chelsea juga belum menyentuh kekalahan dalam kiprahnya di lima laga terakhir Premier League.

Namun, hasil yang didapatkan Chelsea tak semengesankan yang ditorehkan Man City.